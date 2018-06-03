Павел Виктор – учитель физики, чьи лекции просмотрели почти 7 миллионов раз

Если воспоминания о школьных уроках физики вызывают у вас паническую атаку, то это лишь потому, что вас так и не успели ею заинтересовать, и у вас точно не было нужного учителя. Украинский учитель Виктор Андреевич из Ришильевского лицея Одессы готов составить конкуренцию другим учителям.

Три года назад начал выкладывать свои уроки в YouTube, ведь часто случалось, что кто-то из учеников болел, или же посреди зимы объявляли длинный карантин. В таких случаях неизвестно, как догнать программу.

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Уплотнять темы Павел Андреевич не любит, поэтому обратился к современным технологиям. Схема проста – во время занятия настраивает камеры и включает онлайн-трансляцию, а YouTube автоматически записывает ее. Учитель ученикам уделяет особое внимание, ведь, по его мнению, ученики не должны верить на слово – физические законы нужно демонстрировать на практике.



Павел Виктор

В целом за три года вышло 473 уроки для углубленного изучения физики учащимися 9-11 классов и часть тем для младших учеников. Казалось бы, главной аудиторией должны быть школьники, но судя по статистике и комментариям, сюда приходят те, кто наверстывает пробелы в знаниях. Преимущественно это люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Курс уже стал популярным не только среди украинцев, но и в Беларуси, Казахстане и Германии, а в целом видео одессита просмотрели почти 7 миллионов раз. Виктор Андреевич признается – эти съемки отнимают немало времени, особенно ответы на комментарии – порой вопросы настолько сложные, что даже ему, кандидату физико-математических наук, после 30 лет карьеры приходится тщательно все обдумать.

Впрочем, такие пользователи – самое больше вдохновение и его самая большая гордость. Есть, конечно, и старшие зрители, поэтому одессит подозревает – это другие преподаватели физики за его лекциями готовятся к урокам.

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