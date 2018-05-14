Павелко попал в новый скандал с Кубком Лиги Чемпионов

После того, как руководитель ФФУ и депутат от БПП Андрей Павелко привез Кубок Лиги Чемпионов в Днепр, где сфотографировал его в необычной компании, он на этом не остановился.

На этот раз желанный футболистами Кубок побывал в руках Лизы Чаус – внебрачной дочери Павелко от Екатерины Чаус. Девочка сидит в автомобиле, а в руках у нее сам Кубок, который она использует как игрушку. Никакой охраны вокруг не видно.

Дочь Павелко Лиза и Кубок Лиги Чемпионов

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Стоит отметить, что после публикации этой новости фотографию убрали из Instagram.

До этого Павелко привез Кубок Лиги Чемпионов в Днепр, где выставил его в храме. Вместе с ним на фотографии с представления Кубка был Александр Петровский – тесть Павелко, более известный как влиятельный криминальный авторитет из города Днепра по кличке "Нарик".

Андрей Павелко (слева) и Александр "Нарик" Петровский (справа)

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