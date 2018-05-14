Павелко потрапив у новий скандал з Кубком Ліги Чемпіонів

Після того, як керівник ФФУ та депутат від БПП Андрій Павелко привіз Кубок Ліги Чемпіонів до Дніпра, де сфотографував його у незвичній компанії, він на цьому не зупинився.

Цього разу омріяний футболістами Кубок побував у руках Лізи Чаус – позашлюбної доньки Павелка від Катерини Чаус. Дівчинка сидить у автомобілі, а у руках у неї сам Кубок, який вона використовує як іграшку. Ніякої охорони навколо не видно.

Донька Павелка Ліза та Кубок Ліги Чемпіонів

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Варто зазначити, що після публікації цієї новини фотографію прибрали з Instagram.

До цього Павелко привіз Кубок Ліги Чемпіонів до Дніпра, де виставив його у храмі. Разом з ним на фотографії з представлення Кубка був Олександр Петровський – тесть Павелка, більш відомий як впливовий кримінальний авторитет з міста Дніпра на прізвисько "Нарік".

Андрій Павелко (ліворуч) і Олександр "Нарік" Петровський (праворуч)

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