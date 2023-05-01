У многих местных жителей в домах и квартирах выбило окна, двери и осыпались стены и потолки. Мои родители, к сожалению, также ощутили на себе последствия ракетных ударов и рассказали подробности страшной ночи для павлоградцев. Подробнее об этом – в материале 24 Канала.

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Первые громкие взрывы и зарево

Первые взрывы в Павлограде прогремели около 10 часов вечера 30 апреля. По меньшей мере, было зафиксировано 5 взрывов. В тот момент мои родители находились дома, однако им пришлось прятаться в укрытие.

Сначала было 4 громких взрыва, а затем 5-й. После этого в небе появилось большое зарево от пламени. Мы увидели, что недалеко от нашего дома начался пожар. Сразу стало ясно, что это был прилет,

– рассказала мама.

Тревога на Днепропетровщине продолжалась очень долго. Однако, когда она закончилась, мои родители вышли из укрытия и увидели, что не обошлось без последствий прилетов. На кухне и в старой пристройке вылетели окна и осыпался потолок. Везде лежали обломки от окон. К счастью, комнаты, в которых спят родители, чудом уцелели.

Последствия прилетов в Павлограде / фото 24 Канала

Новая серия мощных взрывов

Но самое страшное было впереди, когда в городе снова начала раздаваться воздушная тревога ночью 1 мая. Тогда сирена была масштабной по всей Украине, а в Павлограде – снова услышали новые взрывы. Однако тогда их было не менее 10.

"Взрывы были один за другим. Мы насчитали 10. Это не было похоже на работу ПВО, и, как оказалось, в наш район снова попали", – сообщила мама.

По ее словам, ночью российские террористы снова ударили в этот же район Павлограда, однако попали в важные объекты и частные дома.



Ракета попала в дом соседей / фото 24 Канала

Ракета попала в дом соседей, расположенный через наш огород. Оттуда виднелся густой черный дым. Кроме этого, у других соседей также вылетели окна и погнулись заборы,

– отметила мама.



Взрывной волной в некоторых комнатах открылись окна / фото 24 Канала



В доме полностью вылетело окно / фото 24 Канала

Остались без света

После этих прилетов в районе исчез свет и была очень плохая связь. Местные власти объяснили, что электроснабжение смогут возобновить в течение трех дней, поскольку было попадание в соответствующие объекты, нуждающиеся в ремонте. Но появится ли электричество даже тогда – неизвестно.

"Теперь придется несколько дней жить без света. Будто опять блэкаут, но только в нашем районе. Но мы уже привыкли к такому и поэтому надеемся, что продержимся. Главное, что мы целы, а все остальное – наживное", – подытожила мама.

Большинство зданий города также остались без окон / фото 24 Канала

Важно! В результате обстрела Павлоградского района Днепропетровщины повреждены 24 многоэтажки, 80 частных домов, 9 учебных заведений, 5 магазинов. 34 человека травмированы, среди них 5 детей.

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