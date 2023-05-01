О последствиях ракетного удара по Днепропетровщине рассказал глава ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что ночь и утро для региона были трагическими.
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Враги обстреляли Павлоград
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 7 крылатых ракет, которые враг выпустил из стратегической авиации, сбили военные Воздушного командования "Восток". К сожалению, не обошлось без попаданий. Под атаку попал Павлоградский район.
По предварительной информации, по состоянию на 07:39 1 мая, пострадали 25 человек. Среди них – трое детей.
Последствия атаки Павлограда на Днепропетровщине / Фото Сергея Лисака
Известно также о повреждение промышленного предприятия в Павлограде. В результате атаки вспыхнул пожар, но его уже укротили спасатели.
Последствия ракетного удара были зафиксированы также в жилом районе. Там изуродовано 19 многоэтажных и 25 частных домов. Также побиты 6 заведений школьного и дошкольного образования и 5 магазинов.
Где расположен Павлоград на Днепропетровщине: смотрите на карте
Кроме того, по словам Лысака, разрушение зафиксировали в общинах района. Речь идет о почти 40 побитых жилых домах в Вербковской и двух – в Юрьевской. Кроме того, в Межирицкой – повреждения получила школа.
Известно, что все службы работают на местах прилетов.
Накануне атаковали Днепр
- Заметим, что россияне атаковали Днепр 28 апреля. Тогда ракеты врага попали в одно из предприятий города, а также в частный дом учительницы Оксаны Билаш. Женщина пострадала. Кроме того, ожоги получили ее муж и зять. К сожалению, дочь и внучка погибли.
- Известно, что Оксану и ее 58-летнего мужа в состоянии средней тяжести доставили в больницу. У учительницы было 40% ожогов тела. Что касается ее 31-летнего зятя, то он проходит лечение амбулаторно.
- Вернемся к предприятию. Российская ракета попала в строительный ангар. Из-за этого в ловушку из пламени и завалов попала одна женщина. К счастью, ее достали живой. Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь.