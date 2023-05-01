О последствиях ракетного удара по Днепропетровщине рассказал глава ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что ночь и утро для региона были трагическими.

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Враги обстреляли Павлоград

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 7 крылатых ракет, которые враг выпустил из стратегической авиации, сбили военные Воздушного командования "Восток". К сожалению, не обошлось без попаданий. Под атаку попал Павлоградский район.

По предварительной информации, по состоянию на 07:39 1 мая, пострадали 25 человек. Среди них – трое детей.

Последствия атаки Павлограда на Днепропетровщине / Фото Сергея Лисака

Известно также о повреждение промышленного предприятия в Павлограде. В результате атаки вспыхнул пожар, но его уже укротили спасатели.

Последствия ракетного удара были зафиксированы также в жилом районе. Там изуродовано 19 многоэтажных и 25 частных домов. Также побиты 6 заведений школьного и дошкольного образования и 5 магазинов.

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Кроме того, по словам Лысака, разрушение зафиксировали в общинах района. Речь идет о почти 40 побитых жилых домах в Вербковской и двух – в Юрьевской. Кроме того, в Межирицкой – повреждения получила школа.

Известно, что все службы работают на местах прилетов.

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