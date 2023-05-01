Про наслідки ракетного удару по Дніпропетровщині розповів глава ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що ніч і ранок для регіону були трагічними.

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Вороги обстріляли Павлоград

Наявні дані свідчать про те, що 7 крилатих ракет, які ворог випустив зі стратегічної авіації, збили військові Повітряного командування "Схід". На жаль, не минулося без влучань. Під атаку потрапив Павлоградський район.

За попередньою інформацією, станом на 07:39 1 травня, постраждало 25 людей. Серед них – троє дітлахів.

Наслідки атаки Павлограда на Дніпропетровщині / Фото Сергія Лисака

Відомо також про пошкодження промислового підприємства у Павлограді. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, але її вже приборкали рятувальники.

Наслідки ракетного удару зафіксували також у житловому районі. Там понівечено 19 багатоповерхових і 25 приватних будинків. Також понищені 6 закладів шкільної і дошкільної освіти та 5 магазинів.

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Крім того, за словами Лисака, руйнування зафіксували у громадах району. Мовиться про майже 40 побитих житлових будинків у Вербківській і два – у Юр'ївській. Крім того, у Межиріцькій – пошкоджень зазнала школа.

Відомо, що всі відповідні служби працюють на місцях прильотів.

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