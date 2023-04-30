Городские власти призвали людей находиться в безопасных местах. Воздушная тревога в городе началась ориентировочно в 21:30 и продолжалась до 23:14. Под угрозой артобстрела Никополь и община.

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Что известно об обстреле Павлограда

Городской голова Анатолий Вершина в комментарии Суспильному подтвердил, что российские войска нанесли удар по Павлограду. В частности, во время тревоги в городе раздавались взрывы. О последствиях чиновник не рассказал.

На официальном телеграмм-канале Павлоградского исполкома ориентировочно в 22:54 30 апреля местных жителей еще призывали не бродить по городу и находиться в безопасных местах.

Российская служба BBC написала, что по не подтвержденным данным известно об обстреле крылатыми ракетами Х-101. Однако по состоянию на 23:41 30 апреля официальная информация от власти еще не поступала.

В местных телеграмм каналах распространили видео и фото последствий прилетов. Согласно им, в результате взрывной волны в жилых домах вылетели окна и вспыхнул масштабный пожар. Однако следует отметить, что официальных подтверждений этой информации еще не было.

Последствия атаки россиян по Павлограду на Днепропетровщине / Фото Андрея Цаплиенко,