Міська влада закликала людей перебувати в безпечних місцях. Повітряна тривога у місті почалась орієнтовно о 21:30 та тривала до 23:14. Станом на 23:41 30 квітня під загрозою артобстрілу був Нікополь та громада.

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Що відомо про обстріл Павлограда

Міський голова Анатолій Вершина у коментарі Суспільному підтвердив, що російські війська завдали удару по Павлограду. Зокрема, під час тривоги у місті лунали вибухи. Про наслідки посадовець не розповів.

На офіційному телеграм-каналі Павлоградського виконкому орієнтовно о 22:54 30 квітня місцевих мешканців ще закликали не вештатись містом та перебувати в безпечних місцях.

Російська служба ВВС написала, що за не підтвердженими даними відомо про обстріл крилатими ракетами Х-101. Однак, станом на 23:41 30 квітня офіційна інформація від влади ще не надходила.

У місцевих телеграм-каналах поширили відео та фото наслідків прильотів. Згідно з ними, внаслідок вибухової хвилі в житлових будинках повилітали вікна та спалахнула масштабна пожежа. Проте, варто зазначити, що офіційних підтверджень цієї інформації ще не було.

Наслідки атаки росіян по Павлограду, що на Дніпропетровщині / Фото Андрія Цаплієнка,



Вибухи у Павлограді: дивіться відео, яке записали місцеві мешканці

Жінка шокована вибухами у місті: дивіться її відео

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Наслідки прильотів у місті: дивіться відео