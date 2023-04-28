У п'ятницю, 28 квітня, російські ракети прилетіли в одне з підприємств Дніпра та приватний будинок вчительки Оксани Білаш. Жінка постраждала, а також опіки отримали її чоловік та зять. Разом з тим її донька та внучка – загинули.

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Що відомо

57-річну Оксану з 40% опіків тіла разом з 58-річним чоловіком в стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

Також відомо, що 31-річний чоловік її загиблої доньки лікуватиметься амбулаторно.

Водночас у Дніпропетровській ОВА запевнили, що лікування потерпілим надають в повному обсязі.

Зазначимо, що інша ворожа ракета поцілила в будівельний ангар одного з підприємств Дніпра, внаслідок чого під завалами та у полум'ї опинилась жінка. Її вдалось дістати живою – медики надають потерпілій усю необхідну допомогу.

Стан хворої стабільний, але жінка відчуває себе дуже подавленою, думаю, це шок. З нею вже працюють психологи. Фізичних пошкоджень в неї майже немає, втім надалі їй потрібна буде психологічна реабілітація,

– констатував лікар в коментарі журналістам.

Про загиблих