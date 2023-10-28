Инцидент произошел 27 октября в Павлограде. Наряд полиции прибыл по вызову о хулиганстве и увидел мужчину, бившего себя ножом в живот.

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Правоохранители вынуждены были открыть огонь

Правоохранители хотели помешать нарушителю. Они попытались забрать у него нож и успокоить, впрочем, злоумышленник отреагировал агрессивно и нанес одному из полицейских ножевое ранение лица. Тогда другой правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие и выстрелил хулигану в ногу. Однако даже после этого 32-летний местный житель размахивал ножом и ранил себя в шею.

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Нарушителя отправили в больницу. За посягательство на жизнь работника правоохранительного органа ему грозит тюрьма на многие годы.

Известно, что раненному полицейскому была оказана необходимая медицинская помощь.

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Утром 12 октября неизвестный ворвался в многоэтажку с офисами, расположенную на проспекте Вацлава Гавела в Соломенском районе, и открыл хаотическую стрельбу. Злоумышленник выгнал из здания охранников и делал все возможное, чтобы правоохранители не попали внутрь – он угрожал установить "растяжку", чтобы их не пустить.

Впрочем, впоследствии бойцам КОРД удалось задержать вооруженного мужчину. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.