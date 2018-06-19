Павловский, который воровал бюджетные миллионы, вернулся на рабочее место,– Мартынюк

Министр обороны Игорь Павловский, который был арестован осенью прошлого года, вышел под залог. Сейчас он уже вернулся на рабочее место, более того, получил на днях решением суда обратно свой заграничный паспорт.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

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По ее словам, чиновник, под следствием, который причастен к хищению 150 миллионов бюджетных гривен.

Но паспорт отдали не просто так, потому что он ему реально очень нужен. Потому что ему как действующему чиновнику, заместителю министра обороны Украины посещать международные конференции и представлять на них отечественное оборонное ведомство,

– отметила Мартынюк.

Она добавила, что собрался подсудимый на заседание Совместной украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества, а также на межправительственные украино-вьетнамские и украино-китайские встречи, где также будут обсуждать военно-техническое сотрудничество. И Фемида утвердила, как же на международных встречах заниматься вопросами, если Павловский невыездной?

Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 18 июня 2018