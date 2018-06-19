10:45
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 17°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Павловский, который воровал бюджетные миллионы, вернулся на рабочее место,– Мартынюк

77 Читати новину українською
Ігор Павловский
Ігор Павловский / ТСН

Министр обороны Игорь Павловский, который был арестован осенью прошлого года, вышел под залог. Сейчас он уже вернулся на рабочее место, более того, получил на днях решением суда обратно свой заграничный паспорт.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

Читайте также: Прогульщик Гройсман, фальшивый транш: эксперт о фальсификации закона про Антикоррупционный суд

По ее словам, чиновник, под следствием, который причастен к хищению 150 миллионов бюджетных гривен.

Но паспорт отдали не просто так, потому что он ему реально очень нужен. Потому что ему как действующему чиновнику, заместителю министра обороны Украины посещать международные конференции и представлять на них отечественное оборонное ведомство,
– отметила Мартынюк.

Она добавила, что собрался подсудимый на заседание Совместной украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества, а также на межправительственные украино-вьетнамские и украино-китайские встречи, где также будут обсуждать военно-техническое сотрудничество. И Фемида утвердила, как же на международных встречах заниматься вопросами, если Павловский невыездной?

Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 18 июня 2018

 

Теги: Новости Украины Деньги Видеоблоги Коррупция Міністерство оборони України
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук