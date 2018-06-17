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Прогульщик Гройсман, фальшивый транш: эксперт о фальсификации закона об Антикоррупционном суде

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В законе об Антикоррупционном суде нашли скандальную правку
В законе об Антикоррупционном суде нашли скандальную правку / Фото из открытых источников

Наконец потратив на барахтанье относительно Антикоррупционного суда два года, во-первых, вхезаться от прямой угрозы не получить деньги. А потом дать заднюю на радость всем, принять закон, но внести в него по-тихому правку, которая спасет от Антикоррупционного суда фигурантов нынешних дел Национального антикоррупционного бюро. Правку от которой сейчас тихо "офигивают уважаемые западные партнеры".

Об этом в своем блоге "Підсумки дна" рассказал Денис Бигус.

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"Это какая-то логика ребенка, которую целый день уговаривали вылезти из свиного багульника, в конце пригрозили оставить без ужина, и она вылезла, но напоследок немного нажралась. В знак протеста. Чтобы знали, как силой делать ей лучше. Они как и раньше разводят котят. Только это разведение уже достигло каких-то гомеопатических пропорций. Откуда появилась эта правка? Она была всегда. Ну что вы, вот же она, в конце, мелким шрифтом", – отметил журналист.

Также он иронично добавил, что она, мол, не очень заметна, о ней не успели поговорить, ее никто не озвучил на комитете, но это исключительно из-за нехватки времени.

Сейчас, видимо, в МВФ, прикольно. Они обещали деньги за закон о Атикорупційний суд. Закон есть, но немного с намахуванням. Что должно быть. Немного фальшивые доллары в транше? Гройсман, который обещал уволиться, если не будет закона об Антикоррупционном суде. Круто. Теперь у нас есть закон, который немного нас намахивает. И остается Гройсман, который намахивает нас в значительно больших масштабах. Или с таким законом Владимир Борисович останется на посту, но будет иногда прогуливать?
– прокомментировал скандальную правку Бигус.

Видео полного выпуска "Итоги дна" за 17 июня 2018

Видео полного выпуска "Итоги дна" за 17 июня 2018

 

Теги: Новости Украины Новости политики Законопроект Видеоблоги Антикоррупционный суд Коррупция
Источник: 24 Канал
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