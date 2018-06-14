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Кто приложил руку к скандальной норме Антикорсуда, которая возмутила общественных активистов

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Топ-коррупционеры смогут избежать наказания. А все из – за неожиданного положения закона об Антикоррупционном суде. После публикации окончательного текста общественные активисты нашли тезис, который, во-первых, противоречит выводам Венецианской комиссии, а во-вторых – позволит чиновникам, дела против которых НАБУ и САП уже передали в суд, изменить себе приговор.

Закон о Высшем антикоррупционном суде только вступил в силу, а общественные активисты уже нашли в тексте "сюрпризы". В переходных положениях закона неожиданно изменили норму об апелляции.

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В первом чтении было так: если дело против топ-чиновника рассматривали в обычном районном суде, а до вынесения приговора был создан Антикоррупционный, то апелляцию должны были бы подавать в апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. В финальном варианте решили в той самой ситуации апелляцию рассматривать в суде общей юрисдикции.

Мы предупреждали, что манипуляции будут за пределами требований Венецианской комиссии, за пределами безусловного права вето, которые есть в законе. Но такие по мелочи манипуляции, как вы видите, затем следуют в тексте закона,
– прокомментировал народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.

В профильном комитете сначала пытались оправдаться: мол, это было требование Венецианской комиссии. Но там от скандальной нормы открестились – ничего такого от украинского парламента Венецианская комиссия не требовала. Поэтому, вероятнее всего, в профильном комитете банально не заметили эту поправку. Ведь окончательный вариант законопроекта депутаты получили лишь за час до голосования. Поэтому для детального ознакомления у них было мало времени. А норма прописана в переходных положениях.

Конечно, мало кто обращал внимание на переходные положения, на те, фактически, технические вещи. И в этих технических вещах действительно был изменен текст первого чтения,
– отметил исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин.

В Антикоррупционном бюро уже требуют пересмотра нормы об апелляции. Ведь уверены, что теперь топ-чиновники смогут избежать наказания. Потому что существует вероятность, что сейчас начнется ускорение рассмотрения дела и коррупционеры будут выигрывать дело в апелляционных судах.

"У нас есть информация, что некоторые фигуранты праздновали эту норму. Надеюсь, что праздник будет недолгим", – сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

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Исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин говорит, что к этому скандальному изменению приложили руку депутаты, против которых НАБУ и САП уже расследует дела.

И Мартыненко, и Розенблат, и Насиров достаточно влиятельные и достаточно много людей в парламенте, вокруг парламента, которые могли в их интересах вызвать появление этой правки,
– считает Юрчишин.

Но норму можно убрать, считает директор Transparency International. И группа депутатов уже готовит соответствующие изменения в закон. Если же нардепы не смогут выполнить "работу над ошибками", то Украина снова может остаться без финансовой поддержки международных партнеров.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Коррупция Новости политики Законопроект Верховная Рада Антикоррупционный суд
Источник: 24 канал
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