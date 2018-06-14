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Хто доклав руку до скандальної норми Антикорсуду, яка обурила громадських активістів

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Топ-корупціонери зможуть уникнути покарання. А все – через несподіване положення закону про антикорупційний суд. Після публікації остаточного тексту громадські активісти знайшли тезу, яка, по-перше, суперечить висновкам Венеційської комісії, а по-друге – дозволить чиновникам, справи проти яких НАБУ та САП вже передали до суду, змінити собі вирок.

Закон про Вищий антикорупційний суд тільки набув чинності, а громадські активісти вже знайшли в тексті "сюрпризи". У перехідних положеннях закону несподівано змінили норму про апеляцію. 

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У першому читанні було так: якщо справу проти топ-посадовця розглядали у звичайному районному суді, а до винесення вироку був створений Антикорупційний, то апеляцію мали б подавати до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. У фінальному варіанті вирішили у тій самій ситуації апеляцію розглядати у суді загальної юрисдикції. 

Ми попереджали, що маніпуляції будуть за межами вимог Венеційської комісії, за межами безумовного права вето, які є в законі. Але такі по дріб'язку маніпуляції, як ви бачите, потім випливають в тексті закону,
– прокоментував народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець. 

У профільному комітеті спочатку намагалися виправдатися: мовляв, це була вимога Венеційської комісії. Але там від скандальної норми відхрестилися – нічого такого від українського парламенту Венеційська комісія не вимагала. Тож, найімовірніше, в профільному комітеті банально не помітили цю поправку. Адже остаточний варіант законопроекту депутати отримали лише за годину до голосування. Тож для детального ознайомлення в них було обмаль часу. А норма прописана у перехідних положеннях.

Звісно, мало хто звертав увагу на перехідні положення, на ті, фактично, технічні речі. І в цих технічних речах справді був змінений текст першого читання,
– зазначив виконавчий директор Transparency International Ярослав Юрчишин. 

В Антикорупційному бюро вже вимагають перегляду норми про апеляцію. Адже впевнені, що тепер топ-посадовці зможуть уникнути покарання. Бо існує вірогідність, що зараз почнеться пришвидшення розгляду справи і корупціонери виграватимуть справу в апеляційних судах.

"У нас є інформація, що деякі фігуранти святкували цю норму. Сподіваюсь, що свято буде не довгим", – сказав директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. 

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Виконавчий директор Transparency International Ярослав Юрчишин каже, що до цієї скандальної зміни доклали руку депутати, проти яких НАБУ та САП вже розслідує справи.

І Мартиненко, і Розенблат, і Насіров достатньо впливові і мають достатньо багато людей в парламенті, навколо парламенту, які могли в їхніх інтересах спричинити появу цієї правки,
– вважає Юрчишин. 

Але норму можна прибрати, вважає директор Transparency International. І група депутатів вже готує відповідні зміни до закону. Якщо ж нардепи не зможуть виконати "роботу над помилками", то Україна знову може залишитися без фінансової підтримки міжнародних партнерів.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Корупція Новини політики Антикорупційний суд Верховна Рада Законопроект
Джерело: 24 канал
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