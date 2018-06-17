Прогульник Гройсман, фальшивий транш: експерт щодо фальсифікації закону про Антикорупційний суд
Нарешті витративши на борсання щодо Антикорупційного суду два роки, по-перше, вхезатись від прямої загрози не отримати гроші. А потім дати задню на радість всім, прийняти закон, але внести в нього по-тихому правку, яка врятує від Антикорупційного суду фігурантів нинішніх справ Національного антикорупційного бюро. Правку від якої зараз тихо "офігівають шановні західні партнери".
Про це у своєму блозі "Підсумки дна" розповів Денис Бігус.
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Зараз, мабуть, у МВФ, прикольно. Вони обіцяли гроші за закон про Атикорупційний суд. Закон є, але трохи з намахуванням. Що має бути. Трохи фальшиві долари у транші? Гройсман, який обіцяв звільнитись, якщо не буде закону про Антикорупційний суд. Круто. Тепер в нас є закон, який трохи нас намахує. І залишається Гройсман, який намахує нас в значно більших масштабах. Чи з таким законом Володимир Борисович залишиться на посаді, але буде інколи прогулювати?
– прокоментував скандальну правку Бігус.
Відео повного випуску "Підсумки дна" за 17 червня 2018