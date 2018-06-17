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Прогульник Гройсман, фальшивий транш: експерт щодо фальсифікації закону про Антикорупційний суд

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У законі про Антикорупційний суд знайшли скандальну правку
У законі про Антикорупційний суд знайшли скандальну правку / Фото з відкритих джерел

Нарешті витративши на борсання щодо Антикорупційного суду два роки, по-перше, вхезатись від прямої загрози не отримати гроші. А потім дати задню на радість всім, прийняти закон, але внести в нього по-тихому правку, яка врятує від Антикорупційного суду фігурантів нинішніх справ Національного антикорупційного бюро. Правку від якої зараз тихо "офігівають шановні західні партнери".

Про це у своєму блозі "Підсумки дна" розповів Денис Бігус.

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"Це якась логіка дитини, яку цілий день вмовляли вилізти зі свинячого багна, врешті пригрозили залишити без вечері, і вона вилізла, але наостанок троха нажерлася. На знак протесту. Шоб знали, як силою робити їй краще. Вони як і раніше розводять кошенят. Тільки це розведення вже досягло якихось гомеопатичних пропорцій. Звідки з'явилась ця правка? Вона була завжди. Ну що ви, ось же вона є, в кінці, дрібним шрифтом", – зазначив журналіст.
 
Також він іронічно додав, що вона, мовляв, не дуже помітна, про неї не встигли поговорити, її ніхто не озвучив на комітеті, але це виключно через брак часу.

Зараз, мабуть, у МВФ, прикольно. Вони обіцяли гроші за закон про Атикорупційний суд. Закон є, але трохи з намахуванням. Що має бути. Трохи фальшиві долари у транші? Гройсман, який обіцяв звільнитись, якщо не буде закону про Антикорупційний суд. Круто. Тепер в нас є закон, який трохи нас намахує. І залишається Гройсман, який намахує нас в значно більших масштабах. Чи з таким законом Володимир Борисович залишиться на посаді, але буде інколи прогулювати?
– прокоментував скандальну правку Бігус.

Відео повного випуску "Підсумки дна" за 17 червня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Законопроект Відеоблоги Антикорупційний суд Корупція
Джерело: 24 Канал
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