Павловський, який розкрадав бюджетні мільйони, повернувся на робоче місце, – Мартинюк

Міністр оборони Ігор Павловський був арештований восени минулого року, вийшов під заставу. Нині він вже повернувся на робоче місце, ба більше, отримав днями за рішенням суду назад свій закордонний паспорт.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла Тетяна Мартинюк.

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За її словами, чиновник, під слідством, який причетний до розкрадання 150 мільйонів бюджетних гривень.

Але паспорт віддали не просто так, бо він йому реально дуже потрібний. Тому що йому як чинному чиновнику, заступнику міністра оборони України відвідувати міжнародні конференції та представляти на них вітчизняне оборонне відомство,

– наголосила Мартинюк.

Вона додала, що зібрався підсудний на засідання Спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва, а також на Міжурядові україно-в'єтнамські та україно-китайські зустрічі, де також обговорюватимуть військово-технічну співпрацю. І Феміда погодила, як же ж на міжнародних зустрічах вирішувати державні питання, якщо Павловський невиїзний?

Відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 18 червня 2018