Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. PayPal заблокирует деньги для россиян с 18 марта.

К теме Выбиваем из-под российской военщины ее экономику, – Кулеба

"Ждем компанию на украинском рынке", – написал Федоров.

Кто еще ушел из России

Американская кинокомпания Sony Pictures 11 марта объявила, что прекращает всякую деятельность в России. Причиной назвали вторжение в Украину.

Исполнительный директор Тони Винчикерр заявил, что корпорация поддерживает "многие компании во всем мире, которые сейчас приостановили деятельность в России".

В Sony Pictures уже приняли следующие ограничения: