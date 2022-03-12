Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. PayPal заблокирует деньги для россиян с 18 марта.
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"Ждем компанию на украинском рынке", – написал Федоров.
Кто еще ушел из России
Американская кинокомпания Sony Pictures 11 марта объявила, что прекращает всякую деятельность в России. Причиной назвали вторжение в Украину.
Исполнительный директор Тони Винчикерр заявил, что корпорация поддерживает "многие компании во всем мире, которые сейчас приостановили деятельность в России".
В Sony Pictures уже приняли следующие ограничения:
- отложили цифровые релизы фильма "Человек-паук: Нет пути домой";
- заморозили операции по дистрибуции контента на телевидении;
- ограничили доступ российским пользователям к аниме-сервису Crunchyroll.