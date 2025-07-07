Инцидент произошел в воскресенье 6 июля в муниципалитете Орияк департамента Канталь, что на юге страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Какие последствия нападения пчел на людей

По неизвестным причинам сотни пчел набросились на прохожих и атаковали их в течение нескольких минут. Ужаление получили 24 человека, из них трое оказались в больнице. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

Представители пчеловодческого сообщества называют случай очень редким. Они отмечают, что причины такого поведения роя точно непонятны.

К слову, ранее на одесском пляже рой пчел окружил вещи отдыхающих, которые на время отошли пообедать. Лежаков на пляже было немало, однако пчелы окружили только один. На видео видно, что их действительно очень и очень много.

Отдыхающие вызвали ГСЧС. Однако вдруг выяснилось, что среди туристов на пляже есть пасечник, который по специальности еще и спасатель. Он согласился спасти вещи и благодаря этому никто не пострадал.