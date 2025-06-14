Капур потерял сознание прямо на поле во время игры в поло. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Индийский миллиардер умер от укуса пчелы

Близкий друг принца Уильяма умер 12 июня во время полуфинального матча турнира Cartier Queen's Cup в Виндзоре, Великобритания.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ, который мог быть вызван укусом пчелы в рот. Это, вероятно, спровоцировало анафилактический шок.

Все члены клуба Guards Polo Club были шокированы внезапной смертью Капура.

Клуб выражает глубочайшие соболезнования его вдове Прии Сачдев, детям, широкой семье Капур и товарищам по команде Aureus,

– говорится в сообщении.

После трагедии знакомые бизнесмена тоже выразили свои соболезнования семье погибшего.

Интересно то, что Капур был председателем мирового автозапчастного гиганта Sona Comstar. За несколько часов до своей смерти он опубликовал сообщение о жуткой авиакатастрофе в Индии.

Мы глубоко опечалены внезапной смертью нашего председателя правления, господина Санджая Капура. Он был дальновидным лидером, чье вдохновение, понимание и преданность сформировали идентичность и успех нашей компании,

– впоследствии написала компания.

Напомним, умер украинский музыкант Гриша Чайка. Он был гитаристом группы 4АЙКА и участником концертной команды "Океана Эльзы". Последние месяцы он боролся с раком крови.