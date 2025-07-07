Інцидент стався у неділю 6 липня в муніципалітеті Оріяк департаменту Канталь, що на півдні країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Які наслідки нападу бджіл на людей

З невідомих причин сотні бджіл накинулися на перехожих і атакували їх протягом кількох хвилин. Ужалення отримали 24 людини, з них троє опинились у лікарні. Наразі вони перебувають у важкому стані.

Представники бджолярської спільноти називають випадок дуже рідкісним. Вони зазначають, що причини такої поведінки рою достеменно незрозумілі.

До слова, раніше на одеському пляжі рій бджіл оточив речі відпочивальників, які на певний час відійшли пообідати. Лежаків на пляжі було чимало, однак бджоли оточили тільки один. На відео видно, що їх справді дуже і дуже багато.

Відпочивальники викликали ДСНС. Однак раптом з'ясувалося, що серед туристів на пляжі є пасічник, який за фахом ще й рятувальник. Він погодився врятувати речі й завдяки цьому ніхто не постраждав.