Так, наконец произошло возвращение Украины и украинской церкви в ее величайшую святыню. Такое мнение 24 Каналу выразила религиовед и доктор философских наук Людмила Филиппович.

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Украина уже победила в духовном плане

Филипович отметила, что сознательные украинцы долгое время ждали этого события. Это время не измеряется 30-ю годами нашей Независимости.

Так, наши предки хотели отслужить в Лавре еще с 1917 года и, возможно, даже раньше, когда Лавру забирали силой в результате подписания "Переяславских статей" в 1959 году и "присоединения" Украины к России.

Однако церковь была присоединена значительно позже, поскольку еще около 30 лет Киевская митрополия сопротивлялась намерениям Москвы захватить духовный аспект нашей жизни.

В конце концов, мы можем сказать, что в духовном плане мы победили. Имеется в виду независимая самостоятельная Украина, которая мыслит категориями отличными от тех, кто исповедует "русский мир" и хочет быть его частью,

– отметила религиовед.

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Иерархи доказали, что достойны представлять духовную Украину

Много украинцев хотели посетить рождественскую службу в Киево-Печерской лавре. Так, на литургию пришло по меньшей мере тысяча наших граждан. А сама служба производила впечатление, поскольку была очень торжественной и уверенной.

Украинские иерархи во главе с митрополитом Эпифанием подтвердили, что они абсолютно достойны представлять духовную религиозную христианскую Украину в такой святыне, какой является Лавра,

– заметила религиовед.

По ее словам, негативная реакция со стороны России и руководства УПЦ МП вполне ожидаема. Кроме того, Украина ожидала большего сопротивления, но реакция Московского патриархата оказалась достаточно смиренной.

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Наше государство представляет мир свободы

Более того, Филипчук подчеркнула, что Украина не собирается останавливаться на этом. Так, наше руководство наконец-то приняло взвешенное политическое решение и выступило в защиту интересов украинского народа, который сейчас защищает свою независимость.

Сегодня война между Украиной и Россией является межцивилизационной, где наше государство представляет мир свободы, демократии и равноправия. В то же время страна-агрессор стоит на стороне тоталитаризма и автократии.

"Осознавая этот вес и ответственность, которые лежат на наших плечах, мы должны быть поддержаны и духовно", – подчеркнула религиовед.