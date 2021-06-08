ПЦУ покарала священника-депутата за дописи про аборти та "жінок-інкубаторів"

Священник та депутат "Європейської солідарності" Олександр Дедюхін влип у скандал через свої висловлювання про жінок. Його поведінку вже засудили у ПЦУ.

Єпархіальна Рада ПЦУ на Полтавщині розглянула питання "активної діяльності Дедюхіна у фейсбуці". Її там назвали неприпустимою.

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Учасники засідання погодилися, що вжиті ним висловлювання неприпустимі для священнослужителя та культурної особистості.

У ПЦУ визнали, що у публікаціях Дедюхіна фігурують висловлювання, які:

принижують людську гідність;

розпалюють ворожнечу у суспільстві на політичному ґрунті;

суперечать фундаментальним принципам християнської моралі;

суперечать етичним нормам православної аскетики;

завдають шкоди авторитету Православної церкви України.

Водночас там зазначили, що згідно з віровченням ПЦУ, дитина до народження, хоч і перебуває в лоні матері, однак не є її частиною.

Як покарали Дедюхіна:

до 19 серпня – відсторонили від богослужінь;

до 6 вересня – заборонили писати у соцмережах.

Якщо священик порушить згадані заборони, його питання можуть винести на розгляд Священного синоду. Тоді покарання буде суворішим.

Крім цього, у ПЦУ порекомендували Дедюхіну обміркувати вибір – залишитися священнослужителем чи обрати шлях світського політика та блогера.

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