Православная церковь Украины обратилась к верующим с просьбой не приносить на кладбища искусственные цветы в Троицкую поминальную субботу, 6 июня.

Лучше принести живые цветы, отметили на официальной странице ПЦУ в фейсбуке.

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В ПЦУ отметили, что оберегать планету стоит ради следующих поколений.

Призываем возлагать живые цветы или саженцы, не использовать пластиковые венки и прочие изделия, чтобы оберегать нашу планету от загрязнения ради будущих поколений,

– говорится в сообщении.

В сообщении напомнили, что посещение священнослужителями и верующими кладбищ в поминальные дни после Пасхи перенесли на Троицкую родительскую поминальную субботу 6 июня. Причиной стала опасность распространения коронавируса COVID-19.

ПЦУ отметила, что верующие, которые хотят приобщиться к общей литургии и панихиды, могут это сделать онлайн 6 июня с 09:00 на странице фейсбуке.