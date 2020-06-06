Православна церква України звернулася до вірян з проханням не приносити на кладовища штучні квіти у Троїцьку поминальну суботу, 6 червня.

Натомість краще принести живі квіти, зазначили на офіційній сторінці ПЦУ у фейсбуці.

Важливо ПЦУ відновлює богослужіння: правила відвідування храмів

У повідомленні наголосили, що зберігати планету варто заради наступних поколінь.

Закликаємо покладати живі квіти або саджанці, не використовувати пластикові вінки та інші вироби, щоб оберігати нашу планету від забруднення заради майбутніх поколінь,

– йдеться у повідомленні.

У ПЦУ нагадали, що відвідання священнослужителями та мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня перенесли на Троїцьку батьківську поминальну суботу 6 червня. Причиною стала небезпека поширення коронавірусу COVID-19.

Церква зазначила, що віряни, які хочуть долучитися до спільної літургії та панахиди, можуть це зробити онлайн 6 червня з 09:00 на сторінці фейсбуці.

Умови, за яких відбуватимуться богослужіння:

ПЦУ відновила богослужіння з 22 травня, проте з певними правилами.