Об этом сообщили на странице Православной церкви Украины. Они подчеркнули, что будущее человека зависит только от его поступков.
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"Зачем люди стремятся заглянуть в будущее? Чтобы избавиться от собственной тревожности, неуверенности. Но избавляться от их путем гаданий – это самообман. Предположение на время может внешне успокоить (если человек услышит то, что хочет), но истинную причину тревоги оно не устранит", – написали в ВЦУ.
Традиционный рецепт к Андрею
Кулинар Евгений Клопотенко предложил рецепт традиционной выпечки вечерниц на Андрея. Это большой корж с отверстием посередине.
Несмотря на то, что праздник Андрея приходился на пост и все готовили и ели только песни, для вечерниц делались исключения. То есть готовили как постную калиту, так и со сливочным маслом или молоком, – отметил Клопотенко.