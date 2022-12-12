Об этом сообщили на странице Православной церкви Украины. Они подчеркнули, что будущее человека зависит только от его поступков.

К теме К украинским детям приходит Святой Николай: почему стоит забыть о советском Деде Морозе

"Зачем люди стремятся заглянуть в будущее? Чтобы избавиться от собственной тревожности, неуверенности. Но избавляться от их путем гаданий – это самообман. Предположение на время может внешне успокоить (если человек услышит то, что хочет), но истинную причину тревоги оно не устранит", – написали в ВЦУ.

Традиционный рецепт к Андрею

Кулинар Евгений Клопотенко предложил рецепт традиционной выпечки вечерниц на Андрея. Это большой корж с отверстием посередине.

Несмотря на то, что праздник Андрея приходился на пост и все готовили и ели только песни, для вечерниц делались исключения. То есть готовили как постную калиту, так и со сливочным маслом или молоком, – отметил Клопотенко.

Примите во внимание! Украина постепенно переходит к празднованию праздников по старому стилю. Следовательно, святого Андрея Первозванного приходится на 30 ноября.