Про це розповіли на сторінці Православної церкви України. Наголосили, що майбутнє людини залежить лише від її вчинків.

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"Навіщо люди прагнуть зазирнути в майбутнє? Щоби позбутися власної тривожності, непевності. Але позбавлятися їх шляхом ворожінь – це самообман. Гадання на певний час може зовні заспокоїти (якщо людина почує те, що хоче), але справжню причину тривоги воно не усуне", – написали у ПЦУ.

Традиційний рецепт до Андрія

Кухар Євген Клопотенко запропонував рецепт традиційної випічки вечорниць на Андрія. Це великий корж з отвором посередині.

Попри те, що свято Андрія припадало на піст та всі готували і їли лише пісні страви, для вечорниць робились винятки. Тобто готували як пісну калиту, так і з вершковим маслом чи молоком, – зазначив Клопотенко.

Зауважте! Україна поступово переходить до відзначення свят за старим стилем. Відтак, святого Андрія Первозванного припадає на 30 листопада.