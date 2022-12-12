Про це розповіли на сторінці Православної церкви України. Наголосили, що майбутнє людини залежить лише від її вчинків.
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"Навіщо люди прагнуть зазирнути в майбутнє? Щоби позбутися власної тривожності, непевності. Але позбавлятися їх шляхом ворожінь – це самообман. Гадання на певний час може зовні заспокоїти (якщо людина почує те, що хоче), але справжню причину тривоги воно не усуне", – написали у ПЦУ.
Традиційний рецепт до Андрія
Кухар Євген Клопотенко запропонував рецепт традиційної випічки вечорниць на Андрія. Це великий корж з отвором посередині.
Попри те, що свято Андрія припадало на піст та всі готували і їли лише пісні страви, для вечорниць робились винятки. Тобто готували як пісну калиту, так і з вершковим маслом чи молоком, – зазначив Клопотенко.