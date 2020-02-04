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      ПЦУ наказала епископа за празднование Рождества 25 декабря

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      ПЦУ осудила епископа, который праздновал Рождество 25 декабря / pomisna.info

      Синод ПЦУ осудил митрополита Луцкого и Волынского Михаила за празднование Рождества 25 декабря. В церкви убеждены, что такое решение священнослужителя может привести к разделению среди украинцев.

      Празднование Рождества по новоюлианскому календарю архиепископы обсудили 4 февраля на Синоде ПЦУ под председательством митрополита Епифания, передает пресс-служба Церкви.

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      Священнослужители отметили, что митрополит Михаил нарушил канонический порядок Церкви, празднуя Рождество 25 декабря.

      Непродуманное и поспешное внедрение календарной реформы может привести к углублению и появлению еще большего разделения среди украинцев. Поэтому Синод осудил самовольное, единоличное решение митрополита Михаила о внесении изменений церковного календаря, которое является нарушением канонического порядка,
      – отметили в ПЦУ.

      В то же время церковь позволила совершать молебен на Рождество 25 декабря и петь колядки с благословения архиерея, если для этого есть "объективные обстоятельства и пастырская необходимость".

      Кроме того, ПЦУ подчеркнула, что внедрение календарной реформы должно происходить с учетом мнения прихожан. Для этого на заседании создали Синодальную календарную комиссию и назначили ее главой протоиерея Александра Трофимлюка – ректора Киевской православной богословской академии.

      Что известно о праздновании Рождества в Луцке 25 декабря?Богослужение в честь Рождества Христова 25 декабря прошло в Свято-Троицком кафедральном соборе ПЦУ в Луцке.

      Возглавил литургию митрополит Луцкий и Волынский Михаил, а участие в ней принял еще один архиерей ПЦУ – епископ Херсонский и Каховский Борис. На богослужение пришли сотни верующих.

      Что говорили о смене даты Рождества в ПЦУ?

      После образования Православной церкви Украины возникли дискуссии относительно того, нужно ли Украине праздновать Рождество, как и другим странам Европы, 25 декабря.

      Митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ не против изменить церковный календарь и дату празднования Рождества, однако на сегодня еще нет поддержки со стороны общества. По его словам, это нужно претворять в жизнь постепенно, иначе в обществе может произойти раскол.

      Кроме того, идею переноса Рождества с 7 января на 25 декабря сейчас поддерживают лишь 25% украинцев.

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Рождество Религия Новости Луцка Волынь Православная церковь Украины Епифаний
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