ПЦУ покарала єпископа за святкування Різдва 25 грудня

Синод ПЦУ засудив митрополита Луцького та Волинського Михаїла за святкування Різдва 25 грудня. У Церкві переконані, що таке рішення священослужителя може призвести до розділення серед українців.

Святкування Різдва за новоюліанським календарем архієпископи обговорили 4 лютого на Синоді ПЦУ під головуванням митрополита Епіфанія, передає пресслужба Церкви.

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Священослужителі відзначили, що митрополит Михаїл порушив канонічний порядок Церкви, святкуючи Різдво 25 грудня.

Непродумане та поспішне впровадження календарної реформи може призвести до поглиблення та появи ще більшого розділення серед українців. Тому Синод засудив самовільне, одноосібне рішення митрополита Михаїла про внесення змін до церковного календаря, яке є порушенням канонічного порядку,

– наголосили у ПЦУ.

Водночас Церква дозволила звершувати молебель на Різдво 25 грудня та співати колядки з благословення правлячого архієрея, якщо для цього є "об'єктивні обставини та пастирська необхідність".

Окрім того, ПЦУ наголосила, що впровадження календарної реформи має відбуватися з урахуванням думки парафіян. Для цього на засіданні створили Синодальну календарну комісію та призначили її очільником протоієрея Олександра Трофимлюка – ректора Київської православної богословської академії.

Що відомо про святкування Різдва у Луцьку 25 грудня? Богослужіння на честь Різдва Христового 25 грудня пройшло у Свято-Троїцькому кафедральному соборі ПЦУ в Луцьку.



Очолив літургію митрополит Луцький і Волинський Михаїл, а участь в ньому взяв ще один архієрей ПЦУ – єпископ Херсонський і Каховський Борис. Загалом на богослужіння прийшли сотні вірян.

Що казали про зміну дати Різдва у ПЦУ?

Після утворення Православної церкви України виникли дискусії щодо того, чи потрібно Україні святкувати Різдво, як і іншим країнам Європи 25 грудня.

Митрополит Епіфаній заявив, що ПЦУ не проти змінити церковний календар і дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства. За його словами, це потрібно втілювати у життя поступово, інакше у суспільстві може статися розкол.

Окрім того, ідею перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня наразі підтримують лише 25% українців.