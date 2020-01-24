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      ПЦУ официально в списке автокефальных церквей: епископы МП потеряли титулы

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      Православная церковь Украины в списке автокефальных церквей / duhovnyfront.com

      Православная церковь Украины официально стала 15 церковью в списке автокефальных церквей. Отныне титулы епископов Московского патриархата в Украине не будут признавать.

      Об этом свидетельствует ежегодное издание Вселенского патриархата, сообщает "Духовный фронт Украины".

      Читайте также: Епифаний назвал четыре церкви, которые "созревают" до признания автокефалии ПЦУ

      В нем Православную церковь Украины назвали 15 церковью в списке автокефальных. А Блаженнейший Епифаний получил титул Митрополита Киевского и всей Украины. Все епископы так называемой УПЦ Московского патриархата теперь относятся к епископам Русской православной церкви.

      Бывшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) издание уже не вспоминает с предыдущим титулом. Весь епископат назван, учитывая его местонахождение. Например, "Онуфрий, митрополит в Киеве".

      ПЦУ
      В издании Епифаний с новым титулом – Митрополита Киевского и всея Украины / Духовный фронт Украины

      Обратите внимание! Лишение титула епископа означает невозможность служить на территории другой церкви. Ведь, согласно православным канонам, в одной епархии должен быть не более, чем один епископ.

      Перед Объединяющим собором Вселенский патриарх Варфоломей направил письмо митрополиту Московского патриархата в Украине Онуфрию. В нем говорилось, что после собора он уже не будет называться "митрополитом Киевским и всей Украины". Этот титул будет присвоен новоизбранному настоятелю церкви.

      Важно! ПЦУ признали Александрийская и Элладская церкви, а также Вселенский патриархат.

      Что известно о Константинопольской православной церкови?
      Также часто упоминается как Константинопольский патриархат или Вселенский патриархат. В мировом православном обществе церковь и юрисдикция "первого по чести", первого из настоятелей 15 независимых (автокефальных) поместных церквей.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Религия Вселенський патриархат Новости России Православная церковь Украины УПЦ МП Епифаний Новости Украины
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