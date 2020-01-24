ПЦУ официально в списке автокефальных церквей: епископы МП потеряли титулы

Православная церковь Украины официально стала 15 церковью в списке автокефальных церквей. Отныне титулы епископов Московского патриархата в Украине не будут признавать.

Об этом свидетельствует ежегодное издание Вселенского патриархата, сообщает "Духовный фронт Украины".

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В нем Православную церковь Украины назвали 15 церковью в списке автокефальных. А Блаженнейший Епифаний получил титул Митрополита Киевского и всей Украины. Все епископы так называемой УПЦ Московского патриархата теперь относятся к епископам Русской православной церкви.

Бывшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) издание уже не вспоминает с предыдущим титулом. Весь епископат назван, учитывая его местонахождение. Например, "Онуфрий, митрополит в Киеве".



В издании Епифаний с новым титулом – Митрополита Киевского и всея Украины / Духовный фронт Украины

Обратите внимание! Лишение титула епископа означает невозможность служить на территории другой церкви. Ведь, согласно православным канонам, в одной епархии должен быть не более, чем один епископ.

Перед Объединяющим собором Вселенский патриарх Варфоломей направил письмо митрополиту Московского патриархата в Украине Онуфрию. В нем говорилось, что после собора он уже не будет называться "митрополитом Киевским и всей Украины". Этот титул будет присвоен новоизбранному настоятелю церкви.

Важно! ПЦУ признали Александрийская и Элладская церкви, а также Вселенский патриархат.

Что известно о Константинопольской православной церкови?

Также часто упоминается как Константинопольский патриархат или Вселенский патриархат. В мировом православном обществе церковь и юрисдикция "первого по чести", первого из настоятелей 15 независимых (автокефальных) поместных церквей.