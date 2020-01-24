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      ПЦУ офіційно у списку автокефальних церков: єпископи МП втратили титули

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      Православна церква України у списку автокефальних церков / duhovnyfront.com

      Православна церква України офіційно стала 15 церквою у списку автокефальних церков. Відтепер титули єпископів московського патріархату в Україні не визнаватимуть.

      Про це свідчить Щорічне видання Вселенського патріархату, повідомляє "Духовний фронт України".

      Читайте також: Епіфаній назвав чотири церкви, які "дозрівають" до визнання автокефалії ПЦУ

      У ньому Православну церкву України назвали 15 церквою у списку автокефальних. А Блаженніший Епіфаній отримав титул Митрополита Київського та всієї України. Усі ж єпископи так званої УПЦ Московського патріархату тепер належать до єпископів Російської православної церкви.

      Колишнього митрополита Київського та всієї України Онуфрія (Березовського) видання вже не згадує з попереднім титулом. Весь єпископат названий, враховуючи його місцеперебування. Наприклад, "Онуфрій митрополит у Києві".

      ПЦУ
      У виданні Епіфаній з новим титулом  Митрополита Київського та всієї України / Духовний фронт України

      Зверніть увагу! Позбавлення титулу єпископа означає неможливість служити на території іншої церкви. Адже, відповідно до православних канонів, в одній єпархії має бути не більше, ніж один єпископ.

      Перед Об’єднавчим собором Вселенський патріарх Варфоломій І надіслав листа митрополиту московського патріархату в Україні Онуфрію. У ньому йшлося, що після собору він вже не буде називатися "митрополитом Київським і всієї України". Цей титул буде присвоєно новообраному настоятелю церкви.

      Зауважимо! ПЦУ визнали Александрійська та Елладська церкви, а також Вселенський патріархат.

      Що відомо про Константинопольську православну церкву? Також часто згадується як Константинопольський патріархат або Вселенський патріархат. У світовому православному суспільстві церква і юрисдикція "першого за честю", першого з настоятелів 15 незалежних (автокефальних) помісних церков.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Новини України Епіфаній УПЦ МП Православна церква України Вселенський патріархат Релігія
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