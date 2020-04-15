ПЦУ развенчала популярные мифы Чистого четверга

В этом году Чистый четверг в Украине будут отмечать 16 апреля. Это народное название Великого четверга Страстной седмицы. В этот день Церковь вспоминает важное событие – Тайную вечерю. По народной традиции в Чистый четверг люди убирают свои дома, и существует утверждение, что нужно обязательно умыться до восхода солнца. Что говорят об этом в Православной Церкви Украины (ПЦУ) – читайте далее.

Что означает Тайная вечеря

Как отметили в ПЦУ, во время Тайной вечери Иисус Христос установил Таинство Святого Причастия (Евхаристии).

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Тайная вечеря не означает, что она была какой-то скрытой или секретной. Ее таинственность заключается в том, что во время нее совершается для нас святая Тайна, происходит непостижимое – хлеб становится Телом, а вино становится Кровью Христовой,

– подчеркивают в церкви.

Также здесь привели соответствующий отрывок из Евангелие от Матфея (Мф. 26: 26 – 28):

"И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, переломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ешьте, это есть Тело Мое. И, взяв чашу и воздав хвалу, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов".

В ПЦУ добавляют, что, причастив апостолов, Господь завещал всегда совершать это таинство.

"Таинство Евхаристии совершается у нас и сейчас, и будет совершаться до конца века", - говорят священнослужители.

Чистый (Великий) четверг – воспоминание о еще одном важном событии

Согласно Библии, в этот день Спаситель омыл ноги своим ученикам. Таким образом он показал людям пример любви и смирения, а также то, что в Царстве Божием царит не земная слава или звания, а любовь и покорность.

Сняв с Себя верхнюю одежду, подпоясавшись полотенцем, налил в умывальницу воды и начал омывать ноги Своим ученикам и отирать полотенцем. Апостол Петр удивился и отказывался сначала, ведь Спаситель делал то, что традиционно выполняли рабы, но Иисус Христос объяснил: "Если не умою тебя, не имеешь части со Мной... Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали так же,

– навели представители ПЦУ отрывок из Евангелие от Иона (Др. 13: 8, 14 – 17).

Также Иисус сказал, "раб не больше хозяина своего, и посланник не больше пославшего его".

Поэтому, с давних времен в этот день возникли традиции:

убирать в храмах на память о приготовления в Сионской горницы к Тайной вечере и о приготовлении двумя его учениками пасхальной вечери;



на память о приготовления в Сионской горницы к Тайной вечере и о приготовлении двумя его учениками пасхальной вечери; вспоминать омовение ног апостолам.



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Народные традиции и мифы Чистого четверга

Из последнего происходит и народная традиция убирать в домах и выпекать паски в Великий четверг, за что в народе его еще называют Чистым.

В Церкви отмечают, что Чистый четверг касается не столько чистых окон, дверей, пола, сколько очищения нашего сердца, души.

Этот день побуждает нас понять готовность идти за Христом, любить ближних, служить им, быть смиренными. Поэтому утверждение о том, что в Чистый четверг нужно обязательно умыться до восхода солнца, чтобы "смыть с себя грехи и неприятности" – ничто иное, как обычное суеверие,

- отметили в ПЦУ.

Здесь добавляют, что умывание водой в любое время суток никаким образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов. Так же, как и ныряние в прорубь на Крещение. Поскольку никакого церковного предписания относительно таких действий нет.

"Умывание – это важная для личной гигиены процедура, но ее совершенно недостаточно, чтобы очистить душу. Только Таинство Покаяния, Исповедь и Святое Причастие дает нам такую возможность", – подытожили в Православной Церкви Украины.

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