ПЦУ розвінчала популярні міфи Чистого четверга

Цьогоріч Чистий четвер в Україні відзначатимуть 16 квітня. Це народна назва Великого четверга Страсної седмиці. Цього дня Церква згадує важливу подію – Тайну вечерю. Крім того, за народною традицією у Чистий четвер люди прибирають свої домівки та існує твердження, що потрібно обов’язково вмитися до сходу сонця. Що кажуть про це у Православній Церкві України (ПЦУ) – читайте далі.

Що означає Тайна вечеря

Як зауважили у ПЦУ, під час Тайної вечері Ісус Христос встановив Таїнство Святого Причастя (Євхаристії).

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Тайна вечеря не означає, що вона була якоюсь прихованою чи секретною. Її таємничість полягає в тому, що під час неї звершується для нас свята Таїна, стається незбагненне – хліб стає Тілом, а вино стає Кров’ю Христовою,

– підкреслюють у церкві.

Також тут навели відповідний уривок із Євангеліє від Матвія (Мф. 26: 26 – 28):

"І коли вони їли, Ісус узяв хліб і, благословивши, переламав і, роздаючи ученикам, сказав: прийміть, споживайте, це є Тіло Моє. І, взявши чашу та воздавши хвалу, подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це є Кров Моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів"

У ПЦУ додають, що, причастивши апостолів, Господь заповідав завжди звершувати це Таїнство.

"Таїнство Євхаристії звершується у нас і нині, і звершуватиметься до кінця віку", – кажуть священнослужителі.

Чистий (Великий) четвер – згадка про ще одну важливу подію

Згідно з Біблією, цього дня Спаситель омив ноги своїм учням. Таким чином він показав людям приклад любові й смирення, а також те, що в Царстві Божому панує не земна слава чи звання, а любов і покірність.

Знявши з Себе верхній одяг, підперезавшись рушником, налив в умивальницю води і почав омивати ноги Своїм ученикам і обтирати рушником. Апостол Петро здивувався і відмовлявся спочатку, адже Спаситель робив те, що традиційно виконували раби, але Ісус Христос, пояснив: "Якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі Мною… Отже, якщо Я, Господь і Учитель, умив вам ноги, то і ви повинні вмивати ноги один одному. Бо Я дав вам приклад, щоб і ви робили так само,

– навели представники ПЦУ уривок з Євангеліє від Іона (Ін. 13: 8, 14 – 17).

Також Ісус наголосив, "раб – не більший за господаря свого, і посланець – не більший за того, хто послав його".

Тож, з давніх часів в цей день виникли традиції:

прибирати в храмах на згадку про приготування у Сіонській горниці до Тайної вечері та про приготування двома його учениками пасхальної вечері;

на згадку про приготування у Сіонській горниці до Тайної вечері та про приготування двома його учениками пасхальної вечері; згадувати обмивання ніг апостолам.

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Народні традиції та міфи Чистого четверга

З останнього походить і народна традиція прибирати у домівках та випікати паски у Великий четвер, через що в народі його ще називають Чистим.

У Церкві наголошують, що Чистий четвер стосується не стільки чистих вікон, дверей, підлоги, скільки очищення нашого серця, душі.

Цей день спонукає нас зрозуміти готовність йти за Христом, любити ближніх, служити їм, бути смиренними. Тож твердження про те, що у Чистий четвер потрібно обов’язково вмитися до сходу сонця, щоби "змити з себе гріхи та неприємності" – ніщо інше, як звичайне марновірство,

– наголосили в ПЦУ.

Тут додають, що умивання водою в будь-який час доби ніяким чином не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів. Так само, як і пірнання в ополонку на Водохреща. Оскільки жодного церковного припису щодо таких дій немає.

"Умивання – це важлива для особистої гігієни процедура, але її зовсім недостатньо, аби очистити душу. Лише Таїнство Покаяння, Сповідь і Святе Причастя дає нам таку можливість", – підсумували у Православній Церкві України.

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