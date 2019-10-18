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      "П*даль бандеровская, помни о Гандзюк": угрожают тете пленника Кремля, который голодает

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      Людмила Шумкова
      Людмила Шумкова / 24 канал

      Людмиле Шумковой, тете украинского политзаключенного Александра Шумкова, начали угрожать. Произошло это, когда она опубликовала письмо своего племянника о начале голодовки.

      По словам женщины, угрозы к ней начали поступать из фейкового аккаунта 15 октября.

      Обратите внимание! Почему в третий раз голодает пленник Кремля Александр Шумков?

      "Падаль бандеровская! Помни о Гандзюк... И с тобой может всякое случиться..."– говорилось в сообщении.

      Людмила Шумкова считает, что эта угроза является реальной угрозой жизни. По мнению херсонской активистки, поступила она от лиц, причастных к похищению ее племянника.

      В последнее время активизировалась деятельность по освобождению Александра, и это, очевидно, не нравится тем лицам, которые причастны к его похищению. Кроме того, в нескольких интервью, в том числе и 24-му каналу, я озвучивала тезис, что к похищению Александра могут быть причастны некоторые чиновники украинских спецслужб и военной прокуратуры,
      – заявила Шумкова.

      Эксклюзивное интервью с Людмилой Шумковой! К похищению политзаключенного причастны украинские спецслужбы

      Тетя заложника Кремля также сообщила, что ранее ей открыто не угрожали. Однако неоднократно она замечала скрытое наблюдение, а однажды видела, как ее фотографировали.

      В комментарии 24 каналу Людмила Шумкова сообщила, что 16 октября подала заявление об угрозах в полицию.

      "Эту угрозу намерена воспринимать, как реальную угрозу жизни по тем основаниям, что эти угрозы могут исходить от лиц, причастных к похищению моего племянника", – говорится в заявлении.

      Олександр Шумков, Людмила Шумкова, активістка, політв'язні, бранці Кремля
      Заявление Людмилы Шумковой в полицию об угрозах

      Отметим, Людмила Шумкова более год информационно поддерживает своего племянника Александра Шумкова, который находится в российском плену. Она посещала суды в РФ, участвует в акциях, посвященных теме заложников Кремля, дает интервью отечественным медиаресурсам и является постоянной гостьей телеэфиров.

      Олександр Шумков, Людмила Шумкова, активістка, політв'язні, бранці Кремля

      Олександр Шумков, Людмила Шумкова, активістка, політв'язні, бранці Кремля
      Акции в поддержку Александра Шумкова с участием Людмилы Шумковой

      Интересно! Полгода карцера и провокации, – тетя политзаключенного Александра Шумкова о пытках в колонии

      Что известно про Александра Шумкова

      С 2006 года – член Херсонской ячейки Союза украинской молодежи, организатор просветительских исторических ивентов. Участник Революции Достоинства и русско-украинской войны на Донбассе, бывший охранник экс-руководителя "Правого сектора" Дмитрия Яроша, военнослужащий ВСУ.

      С конца 2015 по 2017 годы включительно Александр работал в военной прокуратуре на Херсонщине. Как военнослужащий-контрактник с высшим юридическим образованием, его привлекали как дознавателя в военные правоохранительные органы, где занимался розыском и дознанием дезертиров.

      В российском плену находится уже третий год. В августе 2017-го его коварно похитили из Украины и незаконно арестовали в Брянском СИЗО. Пленник Кремля говорит, что его переправили через российско-украинскую границу ФСБ по сговору украинских спецслужб и контрабандистов, против которых он боролся. Его адвокат Алексей Барановский с вероятной причастностью украинских спецслужб к похищению связывает то, что Шумкова не вернули в Украину в результате обмена "35 на 35".

      С 14 октября 2019-го Шумков голодает, чтобы Россия прекратила использовать политзаключенных для давления на Украину. А также чтобы российский омбудсмен Москалькова среагировала на письма пленника и публичные заявления своей украинской коллеги Денисовой о необходимости медицинского обследования.

      Что известно о деле Шумкова?

      В РФ Шумкова незаконно осудили за "экстремизм" – членство в "Правом секторе" – до 4 лет российской тюрьмы, где пытают. ФСБ проводило 24-часовой непрерывный допрос и неоднократно пыталось склонить к сотрудничеству, но украинец твердо стоит на своем и от убеждений не отказывается. Сейчас заложник Кремля должен отбыть полгода в одиночной камере, в бараке усиленного режима в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области.

      После масштабного обмена "35 на 35" с начала сентября российские тюремщики усилили на Шумкова физическое и психологическое давление, прибегают к провокациям, проводят в камере незаконные обыски и изымают личные вещи пленника. Александр связывает это со своим видеообращением к Украине от 20 августа и активизацией своей правозащитной деятельности. Сейчас в российском суде вынуждены рассматривать его иск об отмене незаконного пребывания в штрафном изоляторе. На предыдущем заседании привлекли Минфин, поскольку Шумков заявил материальные требования. Следующий суд – 23 октября.

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      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости Херсона Новости России Правый сектор Украинцы в плену РФ
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