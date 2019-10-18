"П*даль бандерівська, пам'ятай про Гандзюк": погрожують тітці бранця Кремля, який голодує

Людмилі Шумковій, тітці українського політв'язня Олександра Шумкова, почали погрожувати. Сталося це, коли вона опублікувала лист свого племінника про початок голодування.

За словами жінки, погрози до неї почали надходити з фейкового акаунту 15 жовтня.

Зверніть увагу! Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?

"Падаль бандерівська! Пам'ятай про Гандзюк... І з тобою може всяке статися..." – мовилося у повідомленні.

Людмила Шумкова вважає, що ця погроза є реальною загрозою життю. На думку херсонської активістки, надійшла вона від осіб, причетних до викрадення її племінника.

Останнім часом активізувалася діяльність щодо визволення Олександра, і це, очевидно, не подобається тим особам, які є причетними до його викрадення. Крім того, в декількох інтерв'ю, зокрема і 24-му каналу, я озвучувала тезу, що до викрадення Олександра можуть бути причетними деякі посадовці українських спецслужб і військової прокуратури,

– заявила Шумкова.

Екслюзивне інтерв'ю з Людмилою Шумковою! До викрадення політв'язня причетні українські спецслужби

Тітка заручника Кремля також повідомила, що раніше їй відкрито не погрожували. Проте неодноразово вона помічала приховане спостереження, а одного разу бачила, як її фотографували.

У коментарі 24 каналу Людмила Шумкова повідомила, що 16 жовтня подала заяву про погрози до поліції.

"Цю погрозу маю намір сприймати, як реальну загрозу життю з тих підстав, що ці погрози можуть виходити від осіб, причетних до викрадення мого племінника", – мовиться у заяві.



Заява Людмили Шумкової до поліції щодо погроз

Зазначимо, Людмила Шумкова понад рік інформаційно підтримує свого племінника Олександра Шумкова, який перебуває в російському полоні. Вона відвідувала суди в РФ, бере участь в акціях, присвячених темі заручників Кремля, дає інтерв'ю вітчизняним медіаресурсам та є постійною гостею телеефірів.



Акції на підтримку Олександра Шумкова за участю Людмили Шумкової

Цікаво! Півроку карцеру і провокації, – тітка політв'язня Олександра Шумкова про катування в колонії

Що відомо про Олександра Шумкова

З 2006 року – член херсонського осередку Спілки української молоді, організатор просвітницьких історичних івентів. Учасник Революції Гідності та російсько-української війни на Донбасі, ексохоронець колишнього керівника "Правого сектору" Дмитра Яроша, військовослужбовець ЗСУ.

З кінця 2015 по 2017 роки включно Олександр працював у військовій прокуратурі на Херсонщині. Як військовослужбовець-контрактник з вищою юридичною освітою, його залучали як дізнавача до військових правоохоронних органів, де займався розшуком та дізнанням дезертирів.

У російському полоні перебуває вже третій рік. У серпні 2017-го його підступно викрали з України та незаконно заарештували у Брянському СІЗО. Бранець Кремля каже, що його переправили через українсько-російський кордон ФСБ за змовою українських спецслужб і контрабандистів, проти яких він боровся. Його адвокат Олексій Барановський з імовірною причетністю українських спецслужб до викрадення пов'язує те, що Шумкова не повернули в Україну у результаті обміну "35 на 35".

З 14 жовтня 2019-го Шумков голодує, аби Росія припинила використовувати політв’язнів для тиску на Україну. А також щоб російський омбудсмен Москалькова зреагувала на листи бранця та публічні заяви своєї української колеги Денисової щодо необхідності медичного обстеження.

Що відомо про справу Шумкова?

У РФ Шумкова незаконно засудили за "екстремізм" – членство у "Правому секторі" – до 4 років російської в'язниці, де катують. ФСБ проводило 24-годинний безперервний допит і неодноразово намагались схилити до співпраці, але українець твердо стоїть на своєму і від переконань не відмовляється. Наразі заручник Кремля має відбути півроку в одиночній камері, в бараці посиленого режиму виправної колонії №4 міста Торжок Тверської області.

Після масштабного обміну "35 на 35" з початку вересня російські тюремники посилили на Шумкова фізичний і психологічний тиск, вдаються до провокацій, проводять в камері незаконні обшуки та вилучають особисті речі бранця. Олександр пов'язує це зі своїм відеозверненням до України від 20 серпня та активізацією своєї правозахисної діяльності. Наразі в російському суді змушені розглядати його позов щодо скасування незаконного перебування в штрафному ізоляторі. На попередньому засіданні залучили Мінфін, оскільки Шумков заявив матеріальні вимоги. Наступний суд – 23 жовтня.