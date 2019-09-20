К похищению политзаключенного причастны спецслужбы Украины, – эксклюзивное интервью с его тетей

В российском плену уже два года находится военнослужащий ВСУ, участник Революции Достоинства и войны на Донбассе Александр Шумков. Его незаконно осудили за членство в "Правом секторе" на 4 года российской тюрьмы, где пытают.

Во второй части эксклюзивного интервью с тетей политзаключенного Людмилой Шумковой читайте о вероятной причастности украинских спецслужб к его похищению и почему его имя не фигурировало в списках на масштабный обмен 7 сентября. А также о том, чем Александр занимался до пленения, которое изнутри российское судилище, что дает силы родным вести борьбу за справедливость и есть ли надежды на освобождение в ближайшее время.

Вашему вниманию – шокирующая история сильного духом украинского националиста, который из-за решетки закаляет и мотивирует людей на воле сопротивляться российской агрессии.



До плена Александр был личным охранником лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша

Читайте также в первой части интервью о том, как российские тюремщики организовали пленнику принудительное голодание до потери 20 килограммов, о незаконном содержании в штрафном изоляторе и злобных, однако неудачных попытках сломать и склонить к сотрудничеству.

В августе 2017-го Шумкова коварно похитили из Украины и незаконно арестовали в Брянском СИЗО. Александр неоднократно говорил, что его переправили через российско-украинскую границу ФСБ по сговору украинских спецслужб и контрабандистов, против которых он боролся.

Что вам известно о вероятной причастности украинских спецслужб к его похищению?

С конца 2015 по 2017 годы включительно Александр работал в военной прокуратуре на Херсонщине. Как военнослужащий-контрактник с высшим юридическим образованием, он привлекался в качестве дознавателя в военных правоохранительных органах, где занимался розыском и дознанием дезертиров.

Понимаете, он привлекался украинскими спецслужбами в определенные спецоперации. Именно во время встречи с оперативным источником во время такой спецоперации Александра похитили 16 августа 2017-го с территории Украины и перевезли через границу в пункте Бачевск и передали ФСБ в пункте Троебортное.

О причастности украинских силовиков к похищению свидетельствует и следующее. Дело по ч. ст 146 УК Украины, в рамках которого проводили спецоперацию, сначала проводила следственная группа Главного управления Нацполиции в Херсонской области. Но после того, как в сентябре 2018-го Александр написал заявление, где изложил подробности своего похищения и отметил, что считает причастными к своему похищению некоторых должностных лиц военной прокуратуры и спецслужб, дело передали по подследственности в главное следственное управление СБУ...

Сейчас Шумков понимает, что во многих органах государственной власти должно произойти очищение. Ведь, не секрет, что сейчас в структурах спецслужб также есть не те люди, которые пытаются заниматься безопасностью Украины, а работники, которые сотрудничают со страной-агрессором.

По вашему мнению, почему Шумков не вошел в список на обмен?

У него надежд на обмен не было. Он четко осознает, что будет там весь срок. Его смущает, что может возникнуть вопрос по какой-то причине просить помилование страны-агрессора, то он однозначно этого не будет делать. Условно-досрочное освобождение тоже ему не светит.

Освобожденный заложник Владимир Балух был расстроен тем, что не увидел Александра, когда вернулся в Украину. С Сашей они вместе находились в одной колонии в одном бараке усиленного режима. Нам известно также, что Владимир Балух написал письмо поддержки Александру, которое он уже получил. В свою очередь Владимир ждет ответа теперь уже от Саши. Балух записал видеообращение в поддержку друга.

Очень активно Александра поддерживает украинская диаспора, в частности в Латвии. Активистка Татьяна Лазда от имени Украинского центра в Латвии ведет переписку с Александром. Мировое Управление Союза Украинской Молодежи (СУМ) также обратилось с открытым письмом к Президенту Украины, в котором просит включить своего питомца в подопечного на обмен.



Активистка Татьяна Лазда

Мы считаем, что кто-то в Украине не заинтересован в возвращении Александра на Родину, поскольку он является опасным свидетелем – носителем определенной оперативной информации. Более того, после похищения Саши военная прокуратура херсонского гарнизона по отношению к нему открыла уголовное дело по "дезертирству". При том, что Нацполиция Херсонщины открыла производство по ч. 2 ст 146 (похищение человека группой лиц). И странно, что 6 сентября 2017-го следственный комитет РФ по Брянской области выдвигает Александру подозрении по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации), а 14 сентября 2017-го в Украине военная прокуратура открывает дело по ст. 408 и заявляет, что Александр от службы уклоняется и в Украину не возвращается!.. Я считаю это вообще квинтэссенция цинизма!

А уже впоследствии мы узнали, что против Александра возбудили еще уголовное дело по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Как появилось это дело? В мае 2017-го Саша присутствовал среди оперативных сотрудников СБУ при обыске в помещении лица, которое занималось переработкой оружия. Этого человека арестовали и избрали домашний арест, исполнение которого возложили на военную прокуратуру. Интересный факт, что жила эта особа в доме, где на первом этаже была расположена военная прокуратура. Однако, практически через пару дней этот человек сбежала из под домашнего ареста и по поддельному паспорту пересек границу Украины в сторону РФ и стал главным свидетелем по делу в РФ против Александра! А в Украине открыли абсурдное дело в отношении него, мол, за "незаконное обращение с оружием".

Причем даже сейчас судья Херсонского городского суда Наталья Стамбула в отсутствие Александра проводит судебные заседания, вынося постановления о том, что Шумков был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела, но причины неявки на судебное заседание ей не известны, что без уважительных причин не явился в суд. Вы представляете, общеизвестно, что его незаконно посадили в российской тюрьме, а им неизвестны причины неявки! Очень надеемся, что когда наконец Саша вернется домой, все должностные лица понесут уголовную ответственность за фабрикацию и фальсификацию дел в отношении него.

Вам известно, ведутся ли сейчас переговоры о второй волне обменов на уровне омбудсменов или Министерства иностранных дел?

Мы слышали из новостей и от омбудсмена Людмилы Денисовой, что, якобы, продолжаются переговоры по второй волне обмена. Но без всяких подробностей. Неизвестно, кто попадет в список и вообще составляют ли его.

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В чем сейчас Александр находит утешение в тюрьме, есть доступ к книгам и периодике?

Благодаря российской инициативе "Мемориал" он получает два журнала об истории, экономике, финансах и политической аналитике "Дилетант" и "Эксперт". Нам много россиян-волонтеров помогают. Например, правозащитная организация "Общественный вердикт". Он также просил литературу. Еще раз хотел прочитать "Холодный яр", но такое чтиво не пропустят. Просил Маркеса и "Государство" Маккиавели. Книга поступила от волонтера Татьяны Касьяновой из организации "Сказки для Политзаключенных". Но и ее он не получил. Мол, все книги должны пройти через интернет-магазин и заказываться для колонии по имени.

Саша пишет пьесу или сценарий к фильму. В основе – детективная история о наркокартеле и тех, кто ему противостоит. А в итоге все вылетело в большую политику международного масштаба. Написал первую часть за полгода, в планах – трилогия. Подозреваю, в основе – реальный сюжет...

Чем Саша занимался до Майдана? То есть, как вкладывался, чтобы построить Украину?

Александр с 16 лет занимался активной общественной деятельностью в Союзе украинской молодежи (СУМ) направленной на развитие Украины. В 2006-2007 годах они занимались пропагандой на юге Украины украинского языка, поддерживали воинов УПА, которые были живы на тот период. Тогда это было революционно, ибо даже в вышиванке было опасно идти по улице. Как референт по Херсонской области он проводил исторические лектории и тематические выставки о воинах УПА. При его участии открыли памятник борцам за волю Украины в с. Змеевка и все это происходило в 2009-2010 годы, когда власть Януковича преследовала националистов за их любовь к Украине.

Когда произошел Майдан, Шумков тоже не был в стороне. Бросил все, поехал с самого начала в Киев. Оказался на Майдане, когда били студентов, был 1 декабря, совершал активные действия на Грушевского. А впоследствии прямо с Майдана отправился на войну, где воевал в составе ДУК "Правый Сектор" на востоке Украины.

Шумков в составе "Правого сектора" принимал активное участие в Революции Достоинства

Известна нашумевшая история, когда Александру отказали в Премии имени Левка Лукьяненко, почему так произошло?

На рассмотрение заявления о назначении стипеднии подавали ходатайство 2 организации "Правый сектор" и Союз украинской молодежи. Однако Александр не попал в список лиц, которым назначена стипендия имени Левка Лукьяненко Указом президента. Эта стипендия назначается лицам, которые пострадали за свою политическую или общественную деятельность, направленную на защиту территориальной целостности Украины. У знакомых Саши это вызывает большое удивление. Понимаете, кроме просветительской деятельности и активного участия в Революции Достоинства и войне, даже основанием приговора, которым российский суд упрятал Александра за решетку на 4 года, стала его общественная и политическая деятельность!... Поскольку осудили его за идеологию и за участие в организации "Правый Сектор".

Информации о его деятельности много даже в открытых источниках. Почему не назначена? Неизвестно, нам так никто ничего не объяснил. Кому выгодно? Тоже остается лишь догадываться.

Может ли это частично свидетельствовать, что после возвращения на Сашу возможно давление новой власти, при условии отсутствия чисток?

Конечно, если так называемая чистка не пройдет в определенных структурах, в том числе и силовых, то давление и преследования могут продолжиться и после возвращения Александра в Украину. Но мы готовы к борьбе за справедливость.

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Вернемся к плену. Вы одни из немногих родственников, которые ездят поддерживать Александра на российские суды. Каково российское судилище изнутри?

Они принимают нас всех за нацистов и фашистов. Не дают общаться в суде. Нельзя к нему подходить. Если ты во время совещательной не выходишь, тебя просто выталкивают в спину. Как-то Саша просил переводчика на суде, а женщина-конвоир предложила "вывести хохла на мороз, чтобы он быстро заговорил". Унизительно относятся к украинцам и в то же время считают, что мы представляем угрозу. Даже на вынесении приговора ты делаешь что-то на эмоциях и понимаешь, что его просто надо поддержать.

Я во время "последнего слова" Александра выкрикнула, Россия будет в руинах. Не понимала, что могу не выйти из этого суда... Как оно изнутри? Такое впечатление, что кино идет, а ты наблюдаешь. Мы же вообще никогда не ездили в Россию. Впервые пришлось ехать БлаБлаКаром. Это реально страшно. Выезжали 1 ноября, в Украине было тепло, а у них снег лежал. Такое впечатление, что реально в Мордор попадаешь! Совсем другая энергетика.



На фото слева направо: Мать Лариса и тетя Людмила

В целом в России впечатление, что ты попал в машину времени СССР конца 1980-х. Как-то мы с мамой Саши приезжали на рождественские праздники перед апелляцией относительно приговора. Так вот там среди развешанных листовок на одной надпись: "Спасибо Сталину за Новый год". В общем впечатление, что ты попал в машину времени СССР конца 80-х.

Что могут украинцы делать сейчас в поддержку пленников Кремля, которые остались в плену?

Важна информационная поддержка со стороны граждан. Очень поддерживают письма, это придает моральных сил выдержать все, понимать, что это не зря и можно выйти оттуда живыми.

Поддержать Александра Шумкова можно, отправив письмо через Фсин-письмо, указав колонию ИК-4 и город Торжок. А можно обычной почтой по адресу: 172011, Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 79, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области, Шумкову Александру Сергеевичу 1989 г. г. Писать на русском и с соблюдением цензуры.

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