Печальная статистика: стало известно, сколько детей утонуло с начала лета
В период с 1 июня по 16 августа 2018 года на водоемах Украины утонули 53 ребенка.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
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Только за период с 1 июня по 16 августа 2018 года на водоемах государства вследствие утопления погибло 53 ребенка: до 10 лет – 22 ребенка, с 11 до 13 – 15 детей и с 14 до 17 лет – 16 детей,
– сообщил Аброськин.
Он добавил, что за этот же период в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 51 ребенок.
"Для сравнения по данным Минсоцполитики на территории Донецкой и Луганской областей за все время войны погибло 68 детей", – написал Аброськин
Источник: 24 Канал
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