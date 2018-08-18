Сумна статистика: стало відомо, скільки дітей втопилися з початку літа

У період з 1 червня по 16 серпня 2018 року на водоймах України потонули 53 дитини.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

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Тільки за період з 1 червня по 16 серпня 2018 року на водоймах держави унаслідок утоплення загинуло 53 дитини: віком до 10 років – 22 дитини, з 11 до 13 – 15 дітей та з 14 до 17 років – 16 дітей,

– повідомив Аброськін.

Він додав, що за цей же період в результаті дорожньо-транспортних пригод загинула 51 дитина.

"Для порівняння за даним Мінсоцполітіки на території Донецької та Луганської областей за весь час війни загинуло 68 дітей", – написав Аброськін