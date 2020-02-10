Печерский Голливуд и Оскары для проигравших артистов

Пока в Голливуде подсчитывают врученные "Оскары", на Печерских холмах создаются собственные драмы, триллеры и трагикомедии

Украинский политикум отличался артистизмом еще до эпохи "95 квартала", а теперь – и подавно. За власть, рейтинги и влияние соперничают лицедеи всех мастей.

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Опытный политик видит себя этаким вечным Марлоном Брандо, одинаково успешным в роли юного байкера и почтенного крестного отца. Увы, намного больше шансов уподобиться Маколею Калкину: побывавшему звездой, затем померкнувшему, но сцену не оставившему.

Для нашего Печерского Голливуда неоправданно затянувшиеся карьеры стали нормой. Большинство политических игроков уже пережили зенит славы. Уже получили свой личный "Оскар". Уже показали лучшее, на что были способны, – и теперь остаются бледной тенью самих себя.

Звездный час Петра Порошенко пришелся на критические 2014-2015 годы. Олицетворяя прагматизм в обезумевшем мире, хозяин "Рошена" действительно имел успех. Но, исчерпав себя, пятый президент не смог достойно уйти. Борьба за второй срок напрасно взбудоражила страну и обрекла самого Петра Алексеевича на унизительный провал. А пребывание Порошенко в оппозиции продемонстрировало, что новое амплуа ему не дается: он продолжает играть временно отстраненного от должности гаранта.

Артистическое мастерство Юлии Тимошенко отточено годами и десятилетиями, но пик ее популярности остался в нулевых. Пламенные речи, эффектные жесты, яркий стиль – все то, что когда-то околдовывало Украину, сейчас выглядит вторичным и вдохновляет только давних поклонников Юлии Владимировны. Поиски нового образа не дали результата, и нынешняя Леди Ю обречена быть собственным эпигоном. Ей не дотянуться до блистательной Юли пятнадцатилетней давности.

Даже одиозный Игорь Коломойский успел блеснуть в роли национального героя и спасителя Родины от кремлевских орд. Днепропетровскому губернатору-олигарху рукоплескали миллионы патриотичных украинцев. Его напором и нахальством искренне восхищались. И ничего лучшего, ничего более яркого в послужном списке Игоря Валерьевича уже не будет. Продолжая бороться за место под солнцем, Коломойский лишь становится все более токсичным и неуместным персонажем.

На этом фоне бывшего актера Зеленского выделяют не только свежесть и неопытность: шестой президент изначально запрограммирован на скоротечную политическую карьеру. Главные козыри, с которыми он ворвался на Банковую, потеряют актуальность еще до конца каденции. Невозможно эксплуатировать имидж нового лица после нескольких лет правления. Нереально выступать в роли человека из народа после того, как ты несколько лет возглавлял систему. Зеленский способен показать себя только здесь и сейчас: его персональное окно возможностей захлопнется слишком быстро. Кажется, это ясно и самому президенту – во всяком случае, он публично подчеркивает, что пришел лишь на один срок.

Сдержав слово и вовремя сойдя со сцены, Владимир Александрович создаст довольно ценный прецедент. А одна из худших ошибок, которую может совершить глава государства, – это передумать. Войти во вкус, озаботиться собственным политическим будущим, попытаться продлить свое пребывание на Печерских холмах. Будучи восходящей звездой, новичок Зеленский неоднозначен и спорен. Но, превратившись в угасшую звезду и не смирившись с угасанием, он породит большее отторжение, чем любой представитель старой школы.

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