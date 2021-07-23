И, кажется, это только начало. Такое мнение высказал в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале Алексей Печий.

Подробнее читайте здесь Соглашение Байдена-Меркель никого не устраивает: в какую ловушку загоняет Запад российская труба

"Соглашение – это только старт очень громкой истории. Выйдет из нее Украина победителем или побежденной – теперь зависит только от самой Украины", – подчеркнул Печий.

По его словам, в соглашении, как и ожидалось, есть ряд полумер, которые для Украины означают вовсе не гарантии безопасности, а невыполнимые обещания.

"Кроме призывов к Вашингтону, украинская дипломатия сама должна штурмовать сейчас Евросоюз и Германию", – подчеркнул журналист. Он отметил, что первые шаги уже сделали – Украина инициировала официальные консультации с ЕС и Германией.

Показательный разговор Меркель с Путиным

Показательно то, что сразу после обнародования текста соглашения, состоялся телефонный разговор между Меркель и Путиным. Во время него последний заявил, что доволен результатом.

"Еще бы... И после такого звонка все гарантии Украине выглядят как обещание, которому не обязательно сбываться", – добавил Печий.

Напомним! После заключения соглашения с Джо Байденом Меркель позвонила главе Кремля. Известно, что они обсудили вопросы в сфере энергетики.

Видеоблог "Теории заговора": смотрите видео

Коротко о соглашении Меркель – Байдена