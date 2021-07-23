І, здається, це тільки початок. Таку думку висловив у відеоблозі "Теории заговора" на 24 каналі Олексій Печій.
Детальніше читайте тут Угода Байдена – Меркель нікого не влаштовує: у яку пастку заганяє Захід російська труба
"Угода – це тільки старт дуже гучної історії. Вийде з неї Україна переможцем чи переможеною – тепер залежить тільки від самої України", – наголосив Печій.
За його словами, в угоді, як і очікувалося, є низка півзаходів, які для України означають зовсім не гарантії безпеки, а нездійсненні обіцянки.
"Крім закликів до Вашингтону, українська дипломатія сама повинна штурмувати зараз Євросоюз і Німеччину", – наголосив журналіст. Він відзначив, що перші кроки вже зробили – Україна ініціювала офіційні консультації з ЄС і Німеччиною.
Показова розмова Меркель із Путіним
Показовим є те, що одразу після оприлюднення тексту угоди, відбулася телефонна розмова між Меркель і Путіним. Під час неї останній заявив, що задоволений результатом.
"Ще б пак… І після такого дзвінка всі гарантії Україні виглядають як обіцянку, якому не обов'язково збуватися", – додав Печій.
Відеоблог "Теории заговора": дивіться відео
Коротко про угоду Меркель – Байдена
- Після довгих дискусій Меркель та Байден досягли згоди щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
- Відповідно до угоди, Німеччина гарантує Україні збереження транзиту газу після запуску трубопроводу.
- Окрім цього, якщо Росія матиме намір використати енергію як зброю проти України, Німеччина ініціюватиме санкції проти держави-агресора.