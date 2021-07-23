Но, кроме Украины, недовольство этим документом высказывают, как в Евросоюзе так и в самих США. И, похоже, это только начало. Что же решили между собой Вашингтон и Берлин и в какую ловушку загоняет Запад российская труба – в видеоблоге.

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Пока в Киеве искали причины переноса визита Зеленского в Вашингтон, США и Германия синхронно представили публике официальный текст соглашения про "Северный поток-2".

В нем, как и ожидалось, есть целый ряд полумер, которые для Украины означают отнюдь не гарантии безопасности, а скорее похожи на "Будапештский меморандум-2" и массу несбыточных обещаний. Но не спешите с выводами, ведь частично призывы Офиса Президента Зеленского в документе отражены.

Позиция Германии

Начнем с того, на что обратили внимание большинство СМИ. Германия со своей стороны обязуется принимать меры на национальном уровне и добиваться дополнительных санкций против России в случае, если она:

попытается использовать энергию в качестве оружия;

предпримет агрессивные действия против Украины.

Если Россия продолжит свои агрессивные действия, то санкции введут для ограничения российского экспорта в Европу в энергетическом секторе, в том числе газа. То есть, сдерживающий фактор в виде перекрытия российской трубы, формально, прописан в документе.



США и Германия обязуются создать в Украине специальный "зеленый фонд" / Фото Associated Press

Далее, Зеленский, во время встречи с Меркель, настаивал на том, чтобы Германия выступила гарантом того, что транзит российского газа по территории Украины не прекратится даже после запуска "Северного потока-2". В соглашении и этот момент прописан, правда снова размыто.

Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы позволить Украине продлить соглашение о транзите газа с Россией на срок до 10 лет.

И здесь важный момент – Германия направит своего представителя в переговорный процесс между Украиной и Россией, а сами переговоры должны начаться не позже 1 сентября. США же декларируют свою решимость поддержать усилия Германии.

Правда, в украинском "Нафтогазе", уже ответили, что не понимают как именно Германия сможет гарантировать бесперебойный транзит газа из России через Украину, ведь она не является стороной сделки.

Чтобы минимизировать ущерб для Украины, и США и Германия обязуются создать в Украине специальный "зеленый фонд" в 1 миллиард долларов.

Отметим! Первые 175 миллионов внесет Германия, дальше назначит своего спецпредставителя, который, вместе с украинскими властями, будет работать над модернизацией украинской энергосистемы.

Это вам и реализация европейского климатического подхода и развитие в Украине новых источников энергии. Якобы Украина должна стать пилотным проектом по переходу к полностью возобновляемым источникам энергии и водороду, с которого потом остальные будут брать пример.

Скользкий момент

Но и здесь есть скользкий момент – большую часть денег, предположительно, будут искать у частных западных инвесторов, но захотят ли они вкладывать в Украину с ее уровнем коррупции и отсутствием судов – большой вопрос.

Поэтому украинской власти нужно работать над исправлением этих ошибок прошлого с двойной скоростью. И даже с космической. Иначе останемся вообще ни с чем.

А теперь самое интересное из соглашения, на что многие СМИ внимания не обратили. Начинается документ со слов "решительной поддержки" суверенитета и территориальной целостности Украины.



США и Берлин предоставили текст соглашения / Фото Associated Press

Германия берет на себя обязательства активизировать свои усилия в рамках Нормандского Формата для реализации Минских соглашений, а США поддерживают такую идею.

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То есть, казалось бы, есть шанс, что взамен на позорное для Украины соглашение по "Северному потоку-2", договоренности Байдена и Меркель могут дать толчок в урегулировании ситуации на Донбассе.

Отменить соглашение, скорее всего, не удастся

В Вашингтоне и Берлине заявляют, что обсуждали заранее все положения соглашения с украинской стороной. В каких то моментах оно действительно перекликается с более ранними заявлениями команды Зеленского. И, к сожалению для Украины, скорее всего отменить их уже не удастся.

Показательно, что сразу после обнародования текста соглашения, состоялся телефонный разговор между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным, во время которого последний заявил, что доволен результатом.

Еще бы… И после такого звонка все гарантии Украине выглядят как обещание, которому не обязательно сбываться.

Обращение Разумкова к Конгрессу

В то же время сразу же была озвучена и точная дата встречи Зеленского и Байдена – 30 августа. И такая дата была выбрана не случайно – в это время весь политический истеблишмент США, в том числе и Конгресс, будет в отпуске и обсудить украино-американские отношения Зеленскому, кроме как с Байденом, будет не с кем.

Поэтому довольно логичным выглядит публичное обращение главы Верховной Рады Разумкова к американскому Конгрессу с призывом не ослаблять санкций против российского проекта и не допустить его запуск.



Разумков обратился к Конгрессу США / Фото прессслужбы Верховной Рады

Но, в Украине к сожалению, похоже, упустили из внимания главный элемент внешней политики США – она сильно изменилась, с приходом Байдена, в сторону создания прочных союзов и коалиций с передачей полномочий, так сказать, на места.

Это не эпоха Трампа, когда он пытался перетянуть одеяло полностью на себя. И в Европе таким союзником для Байдена стала именно Германия.

Если вы внимательно вчитаетесь в документ, то обещает всё именно Германия, а США эти обещания поддерживает. То же самое происходит, например и с Афганистаном – порядок там теперь обещает Турция, а США эти обещания поддерживает.

Украина сделала перые шаги

Поэтому, кроме призывов к Вашингтону, украинская дипломатия сама должна штурмовать сейчас Евросоюз и Германию. Первые шаги уже сделаны – Украина инициировала официальные консультации с Евросоюзом и Германией. И это важно.

Ведь США не станут давить на своего главного партнера в Европе, подписанное соглашение этому доказательство, а вот другие 26 стран ЕС, которые не в восторге от российской трубы, еще как могут переубедить Берлин. Но для этого Украине нужно сильно постараться, а не просто обиженно кричать – "почему мы не в НАТО и не в ЕС".

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Как я уже сказал в начале – соглашение – это только старт очень громкой истории и выйдет ли из неё Украина победителем или хотя бы не проигравшим – теперь зависит только от самой Украины.