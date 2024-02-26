Педагоги из Днепропетровщины заказали дроны для ВСУ: удивительную историю рассказал Юрий Голик

Желание очистить нашу землю от врага объединяет украинцев любого возраста, профессии и статуса. Коллектив Софиевского лицея собрал средства на дроны для ВСУ, и в результате поддержка оказалась даже больше ожиданий.

О том, чем завершилась история, рассказал на своей странице фейсбук предприниматель и волонтер Юрий Голик.

Читайте также Рекордно быстрый сбор: украинцы собрали 300 миллионов на дроны Sea Baby за 36 часов

Коллектив Софиевского лицея собрал средства на дроны для ВСУ

С директором образовательного учреждения Риммой Тиркбой, Юрий Голик познакомился еще в 2018 году. Это было начало масштабного проекта по реконструкции школы в Днепропетровской области. Тогда благодаря полному переоборудованию старых зданий 1934 и 1973 годов удалось превратить школу в одну из лучших в стране. А уже позже она стала лицеем. Недавно его директор обратилась к Юрию Голику с просьбой сделать от имени школы дроны для нужд военных.

Оказалось, что всем образовательным учреждением они собирали деньги на дроны для ВСУ. В моем фейсбуке видели, что мы с командой делаем беспилотники. Поэтому написали: "Давайте мы вам перечислим деньги, а вы сделаете дроны для ВСУ и передадите их тем, кому считаете нужным. Мы вам доверяем",

– рассказал Юрий Голик.



Софиевский лицей Днепропетровской области / Фото из фейсбука Юрия Голика

Команда решила поступить по-другому. Они посоветовали перечислить собранные средства непосредственно одному из военных подразделений Днепропетровской области – 3 батальона 25 бригады. А команда Юрия Голика за свой счет собрала несколько дронов-камикадзе и передала этому же подразделению от имени лицея.



Дроны защитникам от команды Юрия Голика / Фото из фейсбука Юрия Голика

"Это маленькая история. Одна. Однако за последние десять лет я убедился, что именно из таких неравнодушных поступков и достойных людей складывается масштабная картина нашего противодействия врагу. И именно поэтому в конце концов мы непременно победим в этой войне", – написал предприниматель.

Напомним, инженеры-разработчики, которых собрали для изготовления дронов Юрий Голик с партнерами, уже создали ряд собственных моделей БпЛА – от бомбардировщиков до разведчиков. Недавно военным передали оттестированную модификацию ударного дрона STING-3 Mad Max, который имеет усиленную защиту от вражеских РЭБ.