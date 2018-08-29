Педагоги перекрыли стратегическую дорогу на Ивано-Франковщине

В Рогатине Ивано-Франковской области около 100 сотрудников из сектора образования перекрыли дорогу государственного значения Ивано-Франковск – Львов с требованием выплатить им задержанные зарплаты.

Как рассказали в полиции, они внимательно следят за этой ситуацией и пока никакие правонарушения или ДТП не зафиксировали, пишет ТСН.

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"Требования – привлечение внимания общественности к невыплате задолженности по заработной плате", – добавляют правоохранители.

В то же время местные СМИ сообщают, что протестующие предупреждали о мирной акции.

Сейчас на месте мероприятия правоохранители обеспечивают общественный порядок, а также помогают движению транспорта, правда из-за перекрытия дороги на смежных путях образовались пробки.

"Кто планирует свою поездку через Рогатин, один из возможных объездов, со стороны Львова в селе Поток поворачиваете направо, через село Залужье и выезжаете на автодорогу Львов – Ивано-Франковск в селе Вербиловцы", – советуют местные жители.

Напомним, в начале августа жители села Малые Подлески, что на Львовщине, перекрывали дорогу из-за отсутствия электроснабжения в их населенном пункте.