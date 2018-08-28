Возможны очереди на границе: в Польше предупредили о забастовке пограничников

Профсоюзы работников структур, подчиненных Министерству внутренних дел Польши, предупредили о возможных проблемах в международных перевозках.

Об этом сообщает RMF24.

Читайте также: Сколько украинцев живут и работают в Польше: посол озвучил цифру

Отмечается, что неудача в переговорах с Министерством внутренних дел об условиях труда заставила профсоюзы принять решение использовать элементы итальянской забастовки в рамках протеста, что может усложнить движение на границах. В частности, профсоюзы предупредили о более длительных проверках и очередях.



Забастовка продолжается несколько недель. Профсоюзы требуют, среди прочего, повышение заработной платы, возвращение к предыдущей пенсионной системе, а также индексации заработной платы.



Сейчас они надеются на содействие премьера Матеуша Моравецкого, с которым собираются встретиться во вторник во второй половине дня.