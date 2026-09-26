Как Трамп унижается перед Си и приблизил ли визит китайского лидера в США окончание войны

Дональд Трамп устроил пышную встречу для Си Цзиньпина, однако Пекин действует исключительно в своих интересах и рассматривает Россию как разменную монету.

Смогут ли уступки Вашингтона заставить Китай оказать давление на Кремль с целью прекращения войны? Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Красная дорожка для правителя Поднебесной

Дональд Трамп сделал все возможное и невозможное, чтобы продемонстрировать Си Цзиньпину особое почтение. На военной авиабазе Эндрюс американский президент лично ждал китайского лидера более 40 минут.

Настоящая красная дорожка, построение истребителей F-16 и F-22, торжественные артиллерийские залпы и пролет стратегического бомбардировщика B-1 – подобного приема иностранному главе государства в США не устраивали десятилетиями.

Такая помпезность сразу наводит на мысль: Трамп прекрасно понимает, что идет на эти переговоры далеко не с самыми сильными картами. И пытается компенсировать экономическую уязвимость лестью и ярким шоу.

Американская администрация стремится задобрить Пекин на фоне обострения торговых споров и угрозы введения новых пошлин. Но дипломатический этикет и пышные приемы не способны замаскировать суровую реальность: в этой дуэли именно Китай чувствует себя гораздо увереннее, демонстрируя готовность к изнурительному экономическому противостоянию

Испуганный малыш и невозмутимый Си

Больше всего пользователей соцсетей поразила контрастная реакция лидеров во время пролета бомбардировщика B-1. Трамп сыграл роль слегка испуганного малыша от громкого звука американской авиации, тогда как Си Цзиньпин оставался абсолютно невозмутимым. Правитель Поднебесной демонстративно излучал спокойствие, а выражение его лица говорило: "Я всем рад, но за спиной держу ножик".

Официальный Пекин сразу же обозначил желаемый тон: Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками, а разногласия следует урегулировать. Но за этими дипломатическими формулировками скрывается жесткий прагматизм, при котором Вашингтон вынужден выпрашивать у Пекина облегчение экспорта редкоземельных металлов, сдерживание Ирана и продление торгового перемирия.

Более того, за кулисами этих переговоров неизбежно стоит вопрос о Тайване. Си Цзиньпин ясно дает понять: за любые уступки США в глобальных вопросах Белому дому придется платить ослаблением своего присутствия и влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Приблизит ли этот визит конец войны в Украине

Си Цзиньпин – это не просто лидер КНР, это фактически хозяин Путина. Китай имеет гораздо большее и более прямое влияние на Кремль, чем Соединенные Штаты. Президент Владимир Зеленский справедливо призывает Трампа вовлечь Пекин, чтобы тот заставил московитов пойти хотя бы на энергетическое или зерновое перемирие.

Однако хочет ли этого сам Си? Пекин действует исключительно в своих интересах. Ему выгодно закручивать Русской Федерации руки, покупать ее ресурсы по заниженным ценам и иметь в своем арсенале сумасшедшего диктатора в Кремле в качестве рычага давления на Запад.

Сегодня Москва полностью зависит от китайских технологий, микрочипов, товаров двойного назначения и финансовой системы КНР. Если бы Си Цзиньпин действительно захотел прекратить войну, ему хватило бы нескольких жестких ультиматумов в телефонном разговоре с Путиным. Но Пекину не нужен быстрый мир – ему нужен контролируемый хаос, который обескровливает и Россию, и Запад.

Россия как разменная монета Пекина

Для Китая война в Украине и сама Россия – это лишь разменная монета в большой игре с Вашингтоном. Следует понимать: сегодня Пекин может поддерживать Путина, а завтра, если это станет экономически или политически выгодно, спокойно его предаст. Никакой ментальной или идеологической привязанности к Москве у китайского руководства нет.

Россия постепенно превращается в сырьевой придаток и "младшего партнера" Китая, стремительно теряя остатки геополитической субъектности. Все высокопарные заявления Кремля о "стратегическом партнерстве без границ" вызывают в Пекине лишь прагматичный расчет.

Трамп может и дальше похлопывать Си по плечу и выстраивать перед ним истребители, но это не заставит Пекин делать бесплатные подарки Белому дому. Пока США делают ставку на реверансы вместо тотального давления, Си Цзиньпин будет продолжать выжидать, играя в свою долгую игру.

Почему Украине не стоит питать иллюзий

Для Украины такой расклад означает одно: ждать от саммита Трампа и Си удивительного прорыва или быстрого и справедливого мира – это опасные иллюзии. Китай не будет спасать украинцев, если это не принесет ему прямой геополитической выгоды в противостоянии с США.

Единственный сценарий, при котором Пекин действительно окажет давление на Кремль, – это если цена поддержки российской агрессии превысит выгоду от торговли с Западом. А это возможно лишь при условии жестких вторичных санкций против китайских компаний и непоколебимой позиции Вашингтона. Пока же Трамп расстилает красные ковры, Си продолжает пожинать дивиденды от чужой войны.