Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Отмечается, что новую разработку уже осмотрели президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Что известно о ракете-дроне "Пекло"

Ракета-дрон "Пекло" имеет дальность поражения 700 километров и скорость 700 километров в час.

По словам участников мероприятия, по своей эффективности украинские ракеты-дроны не уступают отдельным видам российских крылатых ракет. Вместо этого стоит отметить, что украинская разработка значительно дешевле.

Во время презентации вооружения другие технические характеристики украинской ракеты-дрона и количество переданных военным единиц не раскрывали из соображений безопасности. Однако ранее Зеленский отмечал, что речь идет о принципиально новом виде вооружения.

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин также прокомментировал разработку.

"Пекло" не только производится серийно, но и постоянно совершенствуется. Постоянно ведутся работы по повышению уровня защищенности изделия от воздействия РЭБ, улучшению эксплуатационных характеристик и точности поражения,

– написал Сметанин.

По его словам, сейчас разрабатываются новые виды боевой части для расширения списка возможных объектов поражения.