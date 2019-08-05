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      Пели военные русские песни: на популярном курорте в Испании унизили украинцев

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      На популярном курорте в Испании унизили украинцев
      На популярном курорте в Испании унизили украинцев / Фото Давида Пластера

      В одном из отелей Испании висел российский флаг. На просьбу украинских туристов снять его, администратор отказался это сделать. А чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к украинцам, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять военные русские песни.

      Оказалось, что администраторы отеля – ярые сторонники России. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Давид Пластер.

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      Российский флаг в отеле

      Давид рассказал, что на вежливую просьбу убрать российский флаг из зоны отдыха украинских семей, в которых есть погибшие от рук российских военных, администратор ресторана высмеял гостей и подтвердил поддержку убийства украинцев русскими.

      Зато администратор гостиницы, который, очевидно, оказался горячим сторонником российской политики, в грубой форме отказал гостям, добавив, что его позиция – это позиция всей Испании.

      Попросили россиян разобраться с украинцами

      Впоследствии к спору присоединились россияне, которых администрация попросила лично разобраться с украинцами. Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять военные русские песни.

      К тому же, после того, как украинцы попросили туроператора переселить их в другой отель, им выписали штрафы за снятие брони.

       

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия Отдых
      Источник: 24 канал
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      Новости за 5 августа
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