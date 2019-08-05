Пели военные русские песни: на популярном курорте в Испании унизили украинцев

В одном из отелей Испании висел российский флаг. На просьбу украинских туристов снять его, администратор отказался это сделать. А чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к украинцам, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять военные русские песни.

Оказалось, что администраторы отеля – ярые сторонники России. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Давид Пластер.

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Российский флаг в отеле

Давид рассказал, что на вежливую просьбу убрать российский флаг из зоны отдыха украинских семей, в которых есть погибшие от рук российских военных, администратор ресторана высмеял гостей и подтвердил поддержку убийства украинцев русскими.

Зато администратор гостиницы, который, очевидно, оказался горячим сторонником российской политики, в грубой форме отказал гостям, добавив, что его позиция – это позиция всей Испании.

Попросили россиян разобраться с украинцами

Впоследствии к спору присоединились россияне, которых администрация попросила лично разобраться с украинцами. Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять военные русские песни.

К тому же, после того, как украинцы попросили туроператора переселить их в другой отель, им выписали штрафы за снятие брони.