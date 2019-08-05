Співали військові російські пісні: на популярному курорті в Іспанії принизили українців

В одному з готелів Іспанії висів російський прапор. На прохання українських туристів зняти його, адміністратор відмовився це зробити. А щоб яскравіше продемонструвати зневагу до українців, на розважальному вечорі біля басейну готелю аніматори почали виконувати військові російські пісні.

Виявилося, що адміністратори готелю – палкі прихильники Росії. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Давид Пластер.

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Російський прапор в готелі

Давид розповів, що на ввічливе прохання прибрати російський прапор із зони відпочинку українських сімей, в яких є загиблі від рук російських військових, адміністратор ресторану висміяв гостей і підтвердив підтримку вбивства українців росіянами.

Натомість адміністратор готелю, який, очевидно, виявився палким прихильником російської політики, в грубій формі відмовив гостям, додавши, що його позиція – це позиція всієї Іспанії.

Попросили росіян розібратися з українцями

Згодом до суперечки приєдналися росіяни, яких адміністрація попросила особисто розібратися з українцями. Аби яскравіше продемонструвати зневагу до громадян України, на розважальному вечорі біля басейну готелю аніматори почали виконувати військові російські пісні.

До того ж, після того, як українці попросили туроператора переселити їх в інший готель, їм виписали штрафи за зняття броні.