Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня

С 1 мая будет введен в действие закон о жилищно-коммунальных услугах. Он изменит принцип обслуживания дома и придомовой территории. Также вводится понятие абонплаты за ЖКУ и пеня на задолженность по уплате коммуналки.

Закон о ЖКУ был принят еще в 2017 году, но в 2018 он действовать не начал, потому что Кабмин не успел прописать подзаконку. С 1 мая этого года почти все нормы закона уже начнут действовать, заверила в комментарии 24 каналу одна из разработчиц этого закона, народный депутат Алёна Бабак.

Что именно ждёт потребителей – выяснили журналисты 24 канала.

Новая модель отношений потребитель – поставщик услуг

С 1 мая 2019 года каждый дом сможет выбрать модель взаимоотношений с поставщиками коммунальных услуг. Это главная новация, говорят эксперты жилищно-коммунальной сферы. Потребители смогут решать, какие договоры – прямые или коллективные – заключать с поставщиками услуг, а также – выбрать себе управляющего.

Каждый многоквартирный дом теперь имеет право выбрать себе управляющего домом – человека или компанию, которая будет заниматься обслуживанием именно вашего дома. А ваши деньги, которые до сих пор каждый житель платит на "содержание дома и придомовой территории" и которые оседают где-то в неизвестных ЖЭКовских карманах, будут платиться конкретно выбранным самими жильцами человеку или компании.



Жильцы многоквартирных домов с 1 мая смогут нанять себе домоправителя

Таким образом, мы станем хозяевами в своих домах, перестанем зависеть от монополиста – ЖЭКа. Сможем ставить перед управляющим конкретные задачи, которые он должен выполнить. Если он с работой не будет справляться – будем иметь право поменять, пояснила в комментарии 24 каналу энергетический эксперт Мария Яковлева.

Это будет способствовать развитию рынка таких управляющих компаний. Также – будет влиять на качество предоставляемых услуг. Если мы сегодня платим 200 гривен на содержание придомовых территории, а чтобы вкрутить лампочку в подъезде – надо либо гоняться за ЖЭКом, либо купить ее за свои деньги. То же самое с покраской стен. Новый закон о ЖКУ позволит иметь человека, которого нанимаем, ставим задачи, а он – будет брать на себя обязательства,

– пояснила эксперт.

Выбрать управляющего нужно будет в течение года – такой срок перехода на новые правила определен в законе, пояснила Алена Бабак. При этом предусмотрено, что старые договоры будут действовать до момента, пока собственники не заключат договоры по новому закону.

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Механизм назначения управленца

Если вы не являетесь ОСМД – надо один раз собрать общее собрание, не менее 75% всех соседей, принять решение о том, чтобы нанять управляющего. Вместе с соседями пишете, что именно вы хотите сделать в доме – поменять лампочки, починить, покрасить, поменять окна, двери, заменить коммуникации и др, организовать раздельный сбор мусора, пояснила Яковлева.

Далее нужно выбрать инициативную группу, которая займется подбором обслуживающей компании. Затем уполномоченное этой группой лицо заключит договор с управляющей компанией. Далее – договариваетесь о стоимости. В зависимости от того, за какое время, что именно хотите менять, и сколько будете платить за содержание придомовой территории.

Например, можете брать деньги за парковку возле вашего дома. И их потом тратить на содержание дома. Со сбором мусора так же – можно продавать вторсырье, а деньги тратить на дом. И таким образом можно будет без внешней помощи содержать свой дом,

– пояснила Яковлева.

Если же в вашем доме есть ОСМД, тогда всё ещё проще. Его руководитель должен найти управляющую лицо или компанию для выполнения работ по содержанию дома. Платить ему деньги и контролировать качество его работы.

Чтобы люди могли выбрать управляющего – законодатели планировали создать реестр управляющих домом и обнародовать его на сайте Минрегиона. Но, как пояснила нардеп Алёна Бабак, пока этот реестр не создан. В основном из-за того, что сами управляющие компании понимают, что придётся бороться на конкурентном рынке за потребителя, боятся этого и не хотят создавать реестр.

Но такой реестр нужен, считает нардеп, и, вероятно, он начнет создаваться, когда начнется аттестация домоправителей. Пока что искать управителя придется с помощью "сарафанного радио". Но этот способ действует, заверила Бабак.

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Пеня для должников

С 1 мая начнут начислять пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Мария Яковлева отметила, что эта пеня довольно условная. Это 4% годовых. Это просто такое напоминание, что надо платить за коммуналку, а не карательное мероприятие.

4% годовых означает, что в случае просрочки коммунального платежа вы заплатите 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Например, если просрочили 1000 гривен коммунального платежа, то пеня за день составит 10 гривен. Но она не может превышать размер долга. Также её не будут начислять потребителям, которым государство задержало выплату субсидии или льгот, или которым работодатель задержал зарплату – но это надо будет доказать документом.

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Абонплата за коммуналку

Людей уже запугали абонплатой за газ, отметила Мария Яковлева. А на самом деле это не так страшно. Берутся затраты за месяц и распределяются равномерно: чтобы обеспечить содержание дома, выплату зарплаты управляющему, деньги на текущий ремонт. Эти деньги и закладываются в абонплату.

Абонплата за содержание территории – это и будет плата вашей управляющей компании плюс минимальные расходы на бумагу и т. п,

– уточнила она.



Абонплата за коммуналку будет тратиться на содержание дома

Отключение за долги

Многие СМИ уже написали "страшилки" о том, что согласно новому закону должников будут проверять и отключать. Но тут не всё так однозначно, говорит Яковлева. У нас 60% жилья – старого жилого фонда. И все счётчики – в середине квартиры. Практически везде вертикальная разводка. И отрезать можно только электричество, да и то – если есть счётчик снаружи. Если только в середине счетчики – практически ничто нельзя отключить, – пояснила она.

Сейчас как раз коммунальные службы часто злоупотребляют и отключают весь дом, особенно если должник не один, а если их 20-30%. И предоставляют соседям "возможность" разорвать друг друга. Законом такое отключение не предусмотрено. Но есть механизм, когда коммунальные службы имеют право проверить должника, но это не новая норма, она и сейчас действует. Если есть физическая возможность отключить именно этого должника – его отключают,

– уточнила Яковлева.

И ещё одно карательное мероприятие, если задолженность превышает 84 тысячи гривен – на должника подают в суд, накладывают арест на имущество и недвижимость, принудительно продают и погашают долги. Этот механизм сейчас не используют, потому что суды – это достаточно долго. Но об этой норме стоит помнить.

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Новый закон и старые-новые тарифы

Определенный законом год на выбор модели отношений между потребителем и предоставителем услуг приведет к тому, что у предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, могут измениться условия хозяйствования, отметила Алёна Бабак. Например, мы до сих пор не знаем, изменится ли и как именно цена на газ. Если изменится – это повлечёт за собой изменение стоимости горячей воды и отопления. А по закону о ЖКУ старые договоры должны действовать без изменений, без корректировок тарифов.

Чтобы коммунальную отрасль не загнать в угол, потому что люди достаточно пассивны и не примут одномоментно решение о том, какую модель отношений они выберут, мы зарегистрировали проект закона 10228. Он даст возможность в этот период органам местного самоуправления и Нацкомиссии корректировать тарифы по старой структуре. Если цена газа изменится – проиндексировать на газ,

– пояснила нардеп.

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В целом, эксперты считают закон о ЖКУ хорошим. Если он заработает – мы избавимся от некачественного предоставления коммунальных услуг. И наши дома и двор изменятся. Конечно, для этого нужно будет брать на себя ответственность за собственное жильё. И сотрудничать с соседями. А это для украинцев порой бывает сложнее, чем вечно жаловаться на ЖЭК.