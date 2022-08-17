Супругам пенсионерам в Херсоне оккупанты с "барского плеча" дали выплаты: те отдали их на ВСУ

россияне неожиданно дали пенсию одному из супругов в Херсоне. Супруги перевели деньги на ВСУ, несмотря на все сложности жизни в оккупированном городе.

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский 15 августа. Историю ему поведала местная журналистка.

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Пенсионеры отдали выплаты от оккупантов на нужды ВСУ

Супруги живут в Херсоне. Недавно почтальон принес им "пенсии" от оккупантов. Пенсионеры до этого никуда не обращались, чтобы получать выплаты, и свои данные никому не предоставляли.

россияне принесли им на двоих за два месяца 40 000 рублей. Супруги не долго думали, как использовать эти деньги. Они нашли способ обменять их на гривны и перевели в ВСУ.

Они смогли обменять рубли на гривну и положить на свой банковский счет (на сегодняшний день такие действия уже очень трудно сделать), а затем перевели полученную сумму на ВСУ,

– говорится в сообщении.

Юрий Соболевский пишет, что именно благодаря таким людям Херсон и есть город-герой.

"На таких патриотах держится украинский Херсон. После деоккупации имена этих смелых и преданных своему государству людей мы обязательно назовем!" – подчеркнул заместитель председателя облсовета.

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